Etape 2 : Lac de Servières / Montlosier

Quel itinéraire de randonnée remportera le titre de GR préféré des Français et succédera au GR 21, littoral de la Normandie en Seine-Maritime en 2021 ? Avec France bleu Pays d'Auvergne et la Fédération française de randonnée, découvrez les sentiers du GR 30 et votez pour lui sur mon gr.fr !

Départ du lac de Servières...

Une étape de 20 km au programme, direction Montlosier. Vous rejoindrez Orcival, par un Chemin direction Nord qui descend tranquillement et sans aucune difficulté.

Orcival © AFP - GUY Christian

Orcival est nichée au fond de la vallée du ruisseau de Servières. La commune est située entre la Chaine des Puys et les Monts du Sancy, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Elle abrite une basilique qui constitue un des joyaux de l’art roman auvergnat, témoin de nombreux pèlerinages elle renferme une belle vierge en majesté. Cette basilique sœur jumelle de Notre dame du Port, d’Issoire, de Saint Saturnin et de Saint Nectaire, en possède la plus haute nef. Le matériaux utilisé pour sa construction est l’andésite. Une pierre volcanique grise très répandue dans la région.

Orcival © AFP - GUY Christian

Suite du parcours en direction de l’EST. On aperçoit au loin le Puy de Dôme, le plus haut sommet de la chaîne des Puys (1465 m). Il est aussi le plus reconnaissable avec son antenne à son sommet. Nous pénétrons au cœur de la chaîne des puys au niveau de Récoleine. Nous passerons devant les deux cratères égueulés de la Vache et Lassolas et en prenant une petite variante nous rejoindrons le château de Montlosier

Chateau de Montlosier © AFP - GUIZIOU Franck

La Maison du Parc naturel des Volcans d’Auvergne au cœur des volcans vous accueillera pour en apprendre davantage sur les particularités de notre territoire.

Réécoutez l'étape du jour avec Céline Sarbonne du comité départemental de randonnée

Etape 2 : La de Servières / Montlosier Copier

Prochaine étape : Lac de Montlosier / Olloix