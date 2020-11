Etape 3 : Montlosier / Olloix

Départ de Montlosier...

Départ cette cette troisième étape de 20 km du château de Montlosier qui abrite la Maison du parc régional des volcans d’Auvergne. Nous retrouvons le GR30 au niveau du puy de la Vache. C’est un volcan basaltique âgé de 8 600 ans. En marchant sur la coulée de lave recouverte de forêt, nous allons découvrir le troisième lac qui fait la renommée de ce GR : le lac de la Cassière. D’origine naturelle, il est formé par la coulée de lave provenant des puys de la Vache et de Lassolas. Il fait aujourd’hui le bonheur des passionnés de pêche.

Ensuite nous continuons vers le sud pour rejoindre le lac d’Aydat, lui aussi lac de barrage formé par la même coulée de lave provenant des puys de la Vache et Lassolas. C’est un site privilégié par ses rives boisées et sa tranquillité mais aussi par sa faune et sa flore protégées. Le lac d’Aydat est pourvu d’une belle plage et de nombreuses solutions d’hébergement et de restauration.

Lac d'Aydat © AFP - GUY Christian

En continuant vers le Sud Est nous descendrons dans les gorges de la Mône, un havre de fraicheur ou l’on pourra prendre un petit bain de pieds, surtout en été ou la chaleur peut être assez forte.

...Arrivée à Olloix !

En remontant de l’autre côté des gorges nous rejoignons le charmant village d’Olloix. En regardant vers l’Est on pourra deviner les monts du Forêt avec son point culminant Pierre sur Haute à 1634 m !

Olloix © AFP - GUY Christian

Prochaine étape : Olloix / Courbanges