Etape 6 : Brion / St Genès Champespe

Brion, connu pour ses grandes foires aux bestiaux en été est notre point de départ pour cette 6ème étape. Avant de partir, il faut monter sur la Butte de Brion, sommet du piton volcanique qui domine le hameau. De la-haut, on peut admirer un vaste panorama à 360 ° avec au Nord-Est le Puy de Dôme et la chaîne des Puys, à l’Est le massif du Livradois-Forez, au sud le Cézalier qui continue dans le département de la Haute Loire et le signal du Luguet, à l’Ouest les monts du Cantal et enfin au Nord-Ouest le massif Sancy.

On prend la direction de La Godivelle Sud-Ouest. On passera par la tourbière de la pleine Jacquotte

Découvrez la Réserve Naturelle des Sagnes et ses richesses avec notamment les lacs de la Godivelle. Le Lacs d’En haut, lac de cratère, et le lac d’En-bas, lac d’origine glaciaire. La réserve abrite également des tourbières qui accueillent 1500 espèces animales et végétales rares en France.

Profitez aussi d’une particularité culturelle avec l’église Saint-Blaise qui présente un beau chevet roman du XIIe siècle représentant six des sept péchés capitaux : la luxure, l’orgueil, la colère, la paresse, l’envie et l’avarice.

On peut aussi y voir une fontaine remarquable, la plus vaste du département. Nous ferons étape à Egliseneuve d’Entraigue pour repartir le lendemain direction St Genès Champespe

Sur le parcours nous frôlerons le département du Cantal par le lac de la Crégut. Ce petit lac de surcreusement glaciaire, de 12 m de profondeur, est ceinturé de tourbières. Ses eaux très froides nourrissent des truites que l’on dit immangeables à cause du goût résineux de leur chair. Il fait partie du système d’alimentation de l’usine hydro-électrique du barrage de Bort

