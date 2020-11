Etape 7 : St Genès Champespe / Chareire

Cette avant-dernière étape débutera à Saint-Genes-Champespe et se terminera à Charreire. 23 km au programme avec un dénivelé moyen de 560m. A 8km, nous arriverons au lac de la Landie qui occupe une dépression liée à l’action des glaciers quaternaires. Ses eaux pures et froides reposent sur un lit de roches basaltiques.

Puis nous rejoindrons le lac Chauvet (lieu chauve et déboisé ), il occupe un cratère de maar basaltique (daté de -15000 ans). Il est en partie comblé par des moraines glaciaires. Il demeure une énigme pour les géologues car les produits d'explosion du cratère n'ont pas été retrouvés.

Lac Chauvet - Francis CORMON

Ensuite nous irons en direction de Picherande en passant par la cascade de la Barthe. Picherande est un petit village de montagne qui offre de belles activités de randonnée en été et raquette et ski de fond en hiver.

Avec cette étape nous traverserons l’un des plus beaux panoramas avec le Massif du Sancy en toile de fond. Entouré d’une nature généreuse, caractérisée par une faune et une flore typique des plateaux et de l’Auvergne. Lacs, cascade, rivières et tourbières sont autant de lieu à découvrir et dans lesquels se balader.

Picherande © AFP - GUY Christian

Réécoutez l'étape du jour avec Michel Avard, président de la fédération française de randonnée du Puy de Dôme

