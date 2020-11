Etape 8 : Chareire / La Bourboule

Dernière étape du GR 30...

De Chareire nous rejoindrons La Bourboule, afin de terminer cette boucle des Tour des Lacs d’Auvergne. Nous passerons par le sommet du Sancy 1886 m

Cette étape longue de 23 km avec un dénivelé de 900 m ne peut être parcourue que par temps clair. Il faut éviter les jours de brouillard ou d’orage.

Dès le départ nous pénétrons dans la Réserve naturelle Chastreix-Sancy, où sont répertoriés 1058 plantes, dont plus de 120 espèces menacées, et la faune et la flore sont essentiellement montagnardes. Nous découvrirons le majestueux puy de Sancy. Avec ses 1886m d’altitude, le Puy de Sancy est le sommet de tout le Massif Central ! si vous êtes à la recherche de grands espaces et de nature, vous serez comblés. Si la chance vous sourit, vous pourrez observer quelques marmottes, mouflons ou chamois !

Chastreix © AFP - ROMAIN LONGIERAS

Nous terminerons cette aventure à La Bourboule, petite ville thermale au charme Belle Epoque, bordée sur les rives de la Dordogne. De belles villas, d’anciens palaces, un casino dont la façade est classée aux monuments historiques, Les Grands Thermes aux coupoles néo-byzantines, les élégantes cariatides de l´hôtel de ville, en sont les témoins. Flânez dans les rues et laissez vous transporter par le charme des années folles.

