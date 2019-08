Fier de ma commune Saint Côme du Mont l'épicerie

Saint-Côme-du-Mont, France

Pour faire du lien social au cœur de la Manche et en milieu rural il est nécéssaire de garder les commerces ouverts. Marie Christine Jeanne avec son employée Maryline sont à la tete de la dernière boutique de Saint Come du Mont. Un lieu ouvert tous les jours de la semaine et séparé en 2 parties : un bar cosy à l'ambiance Dday et une partie alimentation avec dépôt de pain carterie et tabac. la nouveauté : Les cartes à gratter et les jeux de hasards feront leur retour dans quelques semaines.

ET un petit café avec Marie Christine © Radio France - Eric Vallé

Maryline est au commande de l'épicerie avec une cliente © Radio France - Eric Vallé