Fier de ma commune Saint Côme du Mont la ferme d'Antain

Saint-Côme-du-Mont, France

A la ferme d'Antain, les animaux ont trouvé leur petit paradis au cœur de la Famille Mauger : il y a les parents Michel et Catherine, et les enfants Lucie et Antoine. Une petite « communauté » qui se veut ambitieuse et créative. La preuve avec l'invention des glaces fermières : elles sont produites juste après la traite pour conserver toutes les qualités du lait. Ce projet et cette aventure familiale ont très vite trouver l’adhésion des habitants de la commune aujourd’hui le chalet est aussi bien fréquenté par des touristes de passage que par des locaux. La Ferme d'Antain est à Saint Come du Mont uniquement réservé aux curieux et gourmands.

Une glace svp merci Lucie © Radio France - Eric Vallé