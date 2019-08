Fier de ma commune Saint Côme du Mont la Maison du Parc

Saint-Côme-du-Mont, France

Un lieu crée en 1971 à l’initiative du département de la Manche. Jean Baptiste Wetton est l'un des plus anciens salariés de cette maison du parc il passe le plus clair de son temps en extérieur mais aussi dans un tout nouveau bâtiment aux normes environnementales remarquables. Tout au long de l'année il est possible de flâner en famille pour se ressourcer dans cet espace naturel sensible des ponts d'Ouve. A la question qu'elle est la meilleure saison pour visiter le parc ? La réponse toute : en Hiver le vert devient tout blanc , au printemps la nidification fait son petit bout de chemin en été les mares sont de retour tout comme les oiseaux migrateurs pour l'automne.

Jean Baptiste Wetton au coeur du parc de Saint Come du Mont © Radio France - Eric Vallé

Le récent batiment de la maison du parc de Saint Come du Mont © Radio France - Eric Vallé