Fier de ma commune Saint Côme du Mont le jardin du chateau de Bellenau

Saint-Côme-du-Mont, France

Bastien Lestrade propriétaire sera la pour vous accueuillir et pour vous conter la naissance de ce jardin pas comme les autres. Cet espace nature date du 19 ème siècle et on y trouve de magnifiques espèces d'arbres, des cours d'eau et un dédale de grotte. Bastien se sert aussi de la force de ses arbres pour se ressourcer « un grand chêne dans le jardin au milieu de la pelouse me touche beaucoup ». Le château est en fait un ancien manoir qui a subit de nombreuses modifications avec le temps et qui reste inhabité. Une fois que vous aurez terminé votre ballade vous pourrez déguster un thé dans la cour de la ferme attenante au château. Le jardin de Bellenau est à la fois romantique et majestueux. Un joli coin de fraicheur si la canicule revenait.

l'entrée du chateau de Bellenau, derrière se trouve le jardin © Radio France - Eric Vallé

Bastien Lestrade devant la cour de la ferme du Chateau © Radio France - Eric Vallé

Bastien Lestrade devant ses palmiers © Radio France - Eric Vallé