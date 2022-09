Fleury la Vallée, un pays de randonnées.

Située dans la communauté de communes de l’Aillantais à une dizaine de kilomètres à l’Ouest d’Auxerre, Fleury la vallée est une commune dotée de toutes les commodités et où il fait bon vivre !

Raymond Berthillon

Raymond Berthillon, le célèbre artisan glacier de l’Île Saint-Louis, à Paris, est décédé en 2014 à l’âge de 90 ans.

Né à Fleury-la-Vallée, il avait commencé par la boulangerie, en 1940, à Nitry. La Maison Berthillon, aujourd'hui installée sur l'Ile de la Citée à Paris, est une véritable référence en terme de gourmandise et elle est connue dans le monde entier.

L’église Saint Loup

L’église Saint Loup de Fleury la Vallée construite au XVe siècle est démesurée. C’est la plus grande du canton avec près de 45m de long.

Eglise Saint Loup de Fleury la Vallée © Radio France - Karine Decalf

Elle connut une histoire mouvementée et au XVIe siècle elle devient un temple protestant avant de redevenir catholique à l’heure de la Contre-Réforme au XVIIe siècle.

La Contre-Réforme qui la souhaite, volontairement, en opposition aux préceptes protestants ; c’est-à-dire belle, grandiose, digne de Dieu ... "Il faut marquer l’esprit des habitants ! "

Michèle Porta, photographe professionnelle

Depuis 1982 Michèle Porta s’est installée comme photographe indépendante à Fleury la Vallée après avoir travaillé pour de nombreuses agences de presse, journaux et magazines.

Michèle Porta, photographe © Radio France - Karine Decalf

Elle est l’auteure de nombreuses expositions et ouvrages comme « Visages de Bourgogne », un ouvrage paru aux éditions « Le Cherche Midi éditeur » en collaboration avec "Les locales de Radio France".

Elle organise régulièrement des stages photos ouverts à tous

Le restaurant « L’Envol » à Branches

Le restaurant « L’envol » à Branches est le restaurant de l’aéroport d’Auxerre- Branches où vous pouvez vous restaurer tout en appréciant le ballet des avions sur la piste.

Restaurant l'Envol" à l'aéroport de Branches © Radio France - Karine Decalf

Frédéric Roux, restaurant "L"Envol" à Auxerre Branches © Radio France - Karine Decalf

Une cuisine simple et généreuse faites maison et réalisée avec les produits du terroir … Que demander de plus !

Les asperges de Fleury la Vallée

La terre de Fleury la Vallée est une terre de maraîchage depuis toujours …. Une terre légère et sablonneuse qui convient parfaitement à la culture des asperges.

Bottes d'asperges sur le marché en avril © Radio France - Patrice Caillet

Le GAEC Desmoutiers Breton à Branches.

Le GAEC Desmoutiers Breton est une exploitation caprine qui fait partie du réseau « Bienvenue à la ferme ». Plus de 200 chèvres laitières produisent toute une gamme de fromages, mais aussi des glaces au lait de chèvre succulentes !

Gérard Breton et Noah © Radio France - Karine Decalf

GAEC Breton Desmoutiers à Branches (89) © Radio France - Karine Decalf

Des produits que vous pouvez retrouver dans la boutique de la Ferme, 10 rue Cadoux à Branches mais aussi sur les marchés de l’Yonne : Auxerre, Joigny, Saint Florentin, Migennes, Aillant sur Tholon et Appoigny.

les fromages du GAEC Desmoutiers Breton à Branches © Radio France - Karine Decalf

Une ferme que vous pouvez également visiter sur rendez vous.