Flogny la Chapelle, capitale mondiale de la gougère

Avec un peu plus de 1000 habitants, la commune de Flogny la Chapelle est la résultante de la fusion en 1971 de deux communes : les villages de Flogny et de La Chapelle Vieille Forêt. Bordée par l’Armançon, elle est réputée pour sa célèbre fête de la gougère qui a lieu le 3ième dimanche de mai.

La Chapelle Saint Hubert

La commune de Flogny la Chapelle présente deux églises.

La chapelle saint Hubert © Radio France - Karine Decalf

L’église Saint Hubert, se trouve, elle, sur l’ancienne commune de La Chapelle Vieille Forêt et elle est dédiée au saint patron des chasseurs.

La bibliothèque municipale

La bibliothèque de Flogny la Chapelle propose un grand choix de plus de 5000 ouvrages dans tous les genres, à emprunter ou à lire sur place, ainsi qu’un rayon CD largement fourni.

La bibliothèque municipale © Radio France - Karine Decalf

Sylvie Govin de la bibliothèque de Flogny la Chapelle © Radio France - Karine Decalf

La bibliothèque organise régulièrement des expositions et des animations.

La boulangerie pâtisserie « Les Epris »

Aux Epris, Christophe Berthereau, vous propose de découvrir ses spécialités gourmandes, qu’elles soient salées ou sucrées.

Boulangerie pâtisserie "Les Epris" à Flogny la Chapelle © Radio France - Karine Decalf

Christophe Berthereau, boulangerie pâtisserie "Les Epris" © Radio France - Karine Decalf

L’occasion pour nous de parler de la fameuse gougère qui fait la réputation de Flogny la Chapelle.

La gougère, spécialité de Flogny la Chapelle -

Charles Laubry

Né le 11 novembre 1872 à Saint Florentin et mort le 11 aout 1960 à Flogny la Chapelle, Charles Laubry est un médecin et cardiologue français inventeur du tensiomètre et de la Société française de cardiologie.

Charles Laubry -

Maison de Charles Laubry à Flogny La Chapelle © Radio France - Karine Decalf

Les fromages de Thomas

Derrière l’enseigne « Les fromages de Thomas » on trouve Thomas Bourriquet .

Thomas Bourriquet et Benjamin Lemaire © Radio France - Karine Decalf

Thomas Bourriquet est fromager affineur, dans sa boutique à Auxerre tout près des quais, où sur les marchés de l’Yonne où il est présent, il vous propose un grand choix de fromages. Les grands classiques, les fromages régionaux, mais pas seulement …

Caves d'affinage "Les fromages de Thomas" © Radio France - Karine Decalf

Fromage "Le Tonnerre" © Radio France - Karine Decalf

Découvrez aussi ses créations maisons … et laissez-vous conseiller et surprendre par un véritable amoureux du fromage et de son métier !