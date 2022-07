France Bleu Azur teste les randonnées de l'été dans les Alpes Maritimes : Circuit des Adus

Daniel Blanc (consultant randonnée pour le Département des Alpes Maritimes) retourne cet été sur une sélection d'itinéraires de randonnée dans le moyen et le haut pays. Faites le circuit des Adus en écoutant le podcast de France Bleu Azur pour être certain de profiter au maximum des paysages.

Caïre et cime des Roghé

Direction le circuit des Adus

Le plateau des Adus, couvert de champs de rhododendrons et de buissons de myrtilles, se colore au fil des saisons : au vert tendre de juin et au rose de juillet succédera le roux automnal, l’hiver jetant de novembre à mai son voile immaculé sur la pelouse alpine et la végétation arbustive.

Seuls quelques rares mélèzes ou arolles en émer ge ront, servant de perchoir occasionnel aux tétras-lyres (petits coqs de bruyère) qui prisent ces lieux paisibles délaissés par l’homme de longs mois durant.

Depuis le belvédère du col de la Vallette, le chaînon frontalier déroule ses charmes orchestrés par la cime du Mercantour alors qu’au loin les reflets de la mer aveuglée de lumière scintillent à travers leur aura estivale.

Les photos de Daniel

Cirque du lac Nègre à Fremamorte - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Vallon de Salèse - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Racines de pin Cembro - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Cirque du lac Nègre - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Sentier au milieu des mélèzes - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Refuge des Adus - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Vue sur le Caïre Archas - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Tronçon restauré par le Département des Alpes-Maritimes - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Ecoutez le podcast de la randonnée

Les infos pratiques pour cette randonnée sont sur le site Randoxygène et vous pouvez télécharger les guides gratuits Randoxygène ICI