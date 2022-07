France Bleu Azur teste les randonnées de l'été dans les Alpes Maritimes : La pointe de Colombart

Daniel Blanc (consultant randonnée pour le Département des Alpes Maritimes) retourne cet été sur une sélection d'itinéraires de rando dans le moyen et le haut pays. Faites le parcours vers la pointe de Colombart en écoutant le podcast pour être certain de profiter au maximum des paysages.

Direction la pointe de Colombart

Situé au faîte de la vallée de la Tinée, ce parcours en balcon conduit du col de la Moutière à la pointe de Colombart.

Par une ancienne voie militaire, il offre un cheminement aisé sur les versants dénudés issus de la cime de la Bonette.

L’intérêt de cette promenade réside dans une très faible dénivelée, puisqu’on gagnera en voiture le col de la Moutière par une petite route asphaltée traversant le Parc National du Mercantour.

Des cols de la Moutière et de Colombart, on pourra de plus jouir d’un très ample panorama sur toute la haute Tinée, panorama dont la qualité sera encore améliorée en gravissant par un bref aller-retour plus alpin la pointe de Colombart (2 641 m) qui domine le col (Sud).

L’activité pastorale très présente sur ce secteur demande un strict respect de la tranquillité des troupeaux qui y transhument de juillet à octobre.

Les photos de Daniel

Une marque de l'ancienne frontière entre le Royaume de France et le Duché de Savoie - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Au départ du col de la Moutière - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Notre cheminement à flanc de montagne - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Col de la Moutière et grande Séolane en fond - Daniel Blanc - Département des Alpes-Maritimes

Route de Sestrière et vallon de la Braisse - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

En fond les aiguilles de Tortisse - Daniel Blanc - Département des Alpes-Maritimes

Au milieu le Salse Morène - Daniel Blanc - Département des Alpes-Maritimes

Ecoutez le podcast de la randonnée

Le podcast France Bleu Azur pour préparer votre randonnée vers la Pointe de Colombart, avec les conseils du Département des Alpes-Maritimes Copier

Les infos pratiques pour cette randonnée sont sur le site Randoxygène et vous pouvez télécharger les guides gratuits Randoxygène ICI