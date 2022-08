France Bleu Azur teste les randonnées de l'été dans les Alpes Maritimes : Le circuit du Mont Aucellier

Daniel Blanc (consultant randonnée pour le Département des Alpes Maritimes) retourne cet été sur une sélection d'itinéraires de randonnée dans le moyen et le haut pays. Faites le circuit du Mont Aucellier en écoutant le podcast de France Bleu Azur pour profiter au maximum des paysages.

Direction le Circuit du Mont Aucellier

Randonnée peu classique au départ de Roure, le long de la crête de la Clauetta qui sépare le vallon de la Vionène et la Tinée et offre un vaste point de vue sur les montagnes environnantes. Le mont Autcellier (2 204 m) dont l’étymologie « aut » équivaut à « d’en haut », et « cella » à « abri », évoque probablement les anciennes cabanes en ruine visibles au Sud-Est du sommet.

Ce parcours offre l’opportunité de découvrir le verdoyant plateau de Longon, qui contraste avec les versants particulièrement raides et ingrats du mont Mounier (2 817 m), et son imposant bâtiment d’alpage qui servaient autrefois exclusivement à l’estive des vaches, dont une partie a été convertie en refuge pour accueillir les randonneurs.

La forêt de la Frache avec son remarquable mélézin, entoure le plateau de Rougios qui constituait jadis le principal grenier de Roure et un alpage intermédiaire avant la montée des troupeaux en estive. Les paysans y avaient construit un habitat temporaire et modulé le paysage par des restanques en pierres sèches ; les toitures recouvertes de chaume ou de « lauzes lie de vin » des granges abandonnées témoignent encore de ce passé agricole.

Les photos de Daniel

Le mont Mounier et le hameau de Vignols - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Foret de Mélèzes - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Le Lauvet d'Ilonse à gauche et les Cluots à droite - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

La Station de Valberg - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

vers les portes de Longon - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

2 Edelweiss - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Mont Gravières - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Plateau de Longon - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Rougios - Daniel Blanc - Département des Alpes Maritimes

Ecoutez le podcast de la randonnée

Le podcast France Bleu Azur pour préparer votre randonnée du circuit de Mont Aucellier, avec les conseils du Département des Alpes-Maritimes Copier

Les infos pratiques pour cette randonnée sont sur le site Randoxygène et vous pouvez télécharger les guides gratuits Randoxygène ICI