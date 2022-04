France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle de la Rando Bretagne 2022, du 16 au 24 avril

Rando Bretagne 2022

La Rando Bretagne est de retour ! Cet évènement randonnée est coorganisé par les Comités Bretagne et Finistère FFRandonnée avec la participation active des clubs. Du 16 au 24 avril 2022, les randonneurs apprécieront la beauté des paysages et la richesse patrimoniale au détour des chemins du sud Finistère.

Du cœur de la baie de Douarnenez ou au départ de la Pointe de la Torche ou bien encore du Cap de la chèvre, chaque jour, à partir de 9h, une randonnée de 20 km environ est proposée dans un lieu différent.

Ouvertes à tous, ces randonnées seront guidées et accompagnées par les bénévoles du Comité FFRandonnée Finistère et de ses associations locales fédérées (Marcheurs de Cornouaille, Kemperlé Rando, Sentiers du Stangala, Marcheurs du Dimanche, Fouesnant Rando, Quimper Rando, War Maez et Tre Ar Vro).

Une formule avec hébergements, en demi-pension et en chambre double, aux résidences d'Armor à Douarnenez, est réservée sur inscriptions aux licenciés FFRandonnée (licence associative, Pass découverte ou licence Comité).

Rando Bretagne 2022 : 9 journées de randonnées exceptionnelles du 16 au 24 avril

Des cadeaux à gagner du 11 au 15 avril !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour :

1 topo-guide "Le Finistère à pied"

1 gourde Rando Bretagne

1 tee-shirt Rando France Bleu

1 sac isotherme France Bleu

Rando Bretagne 2022 du 16 au 24 avril - Affiche

Renseignements :

> Comité FFRandonnée Finistère : finistere@ffrandonnee.fr, 02 98 89 60 06, ffrandonnee29

> Comité FFRandonnée Bretagne : bretagne@ffrandonnee.fr, 02 23 30 07 56, bretagne.ffrandonnee