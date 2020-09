France Bleu partenaire de Jardins de Vi(ll)e

Le Grand Nancy vous propose en partenariat avec France Bleu "Jardins de vi(ll)e". Rendez-vous au Domaine de Montaigu à Jarville et allez à la rencontre d'une centaine d'exposants qui vous parlerons écogestes, permaculture, artisanat...

Jardins de Vi(ll)e - agencezoo.fr

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020, rendez-vous au domaine de Montaigu (Jarville-la-Malgrange / Laneuveville-devant-Nancy) pour Jardins de ville, Jardins de vie, cette fête des écogestes, vous fera découvrir des animations pour petits et grands, des astuces pour réduire vos déchets mais aussi plus d’une centaine d’exposants.

L’occasion de fêter le développement durable dont c’est la semaine nationale !

Au programme de ces 2 jours :

Les ateliers et animations :

atelier de fabrication de produit ménagers et ou cosmétiques

atelier sur la permaculture

atelier de taille de petits arbres fruitiers

démonstration de grimpe

"envol" spectacle de cirque conté

En déambulation...

Drôle et surprenante visite insolite

"Roue libre" chansons et poésies

Sculpture sur ballons

Conte sur les animaux et l'environnement

Démonstration de grimpe © Getty - Getty

Toute la journée :

Fabrication de jouet buissonnier

Parcours pieds nus

Exposition

Travail du bois

Et bien d'autres choses à découvrir sur place

Côté pratique :