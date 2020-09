Gagnez un séjour VVF randonnée à l'occasion de la 2e édition de la Rando France Bleu

A l'occasion de la deuxième édition de la Rando France Bleu les 12 et 13 septembre, France Bleu vous offre toute la semaine un séjour VVF pour profiter de la nature et des bienfaits de la vie en plein air !

23 randonnées organisées conjointement par les stations de France Bleu et les Comités départementaux de la Randonnée pédestre vous attendent les 12 et 13 septembre, l'occasion de découvrir ou redécouvrir des sites naturels tout en échangeant avec les animateurs bénévoles de la FFRandonnée.

Votre séjour

1 semaine en location pour 4 personnes ((2 adultes et 2 enfants) dans l'une des 90 destinations VVF

Votre centre VVF sera le point de départ de nouvelles expériences uniques et enrichissantes. VVF vous guide pour vous retrouver autour d’activités en famille et entre amis. Plus de 90 villages vacances en France, à la mer, à la campagne et à la montagne. VVF, Là où tout commence !