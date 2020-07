Garos : jusqu'au 31 août, visitez l'Espace Muséographique dédié à l'artisanat de la poterie

Début 1930 le Soubestre, voit l'une de ses activités ancestrale, la poterie, définitivement cesser. Pourtant on y travaillait l'argile depuis le XIIIème siècle. Révolution industrielle et exode rural en passant par Garos et son alter ego, Bouillon, ont fait leur œuvre. Mais au début des années 80, sous l'impulsion de passionnés, notamment Jacques et Pierrette Cadayé, l'association "Patrimoine et Poterie en Terre de Soubestre" voit le jour. Et comme par enchantement, tout un pan de l'artisanat local et son vocabulaire, reviennent à la vie. Argile, calibrage, coulage, émail, faïence, grès, porcelaine, terre cuite et tournage, alimentent à nouveau, les conversations.

Atelier de poterie © Getty

Garos et Bouillon

Quand on parle de l'Espace Muséographique de Garos, on y associe de facto Bouillon, et son atelier de poterie. Proches de Morlanne et son château Fébusien, les deux villages sont distants de 4 km, et c'est là, que se concentre l'activité poterie d'hier et d'aujourd'hui. Si Bouillon depuis presque 20 ans fait revivre la poterie, depuis 2015, c'est bien à Garos qu'on a implanté un espace dédié aux 700 ans de cet artisanat d'art.

Tableau poterie - © Espace Muséographique de Garos

Le Musée

Il voit le jour en 2015, à Garos. A force de raviver la flamme, de relancer les tours, et rassembler, grâce à des archéologues, des vestiges lointains de cet artisanat ancestral de la poterie, l'idée de présenter ce travail à tous, s'est concrétisée il y a 5 ans. Comme il y a un atelier à Bouillon, pour achever de fédérer ce territoire de potiers, il est décidé d'implanter le Musée à Garos. Et grâce à lui on apprend que les femmes qui travaillaient l'argile ici, depuis 700 ans, vendaient leurs productions renommées dans tout le Sud-ouest de la France et même outre-Atlantique jusqu'au Canada. On le visite sur réservation. Les informations sont en bas de page.

Espace Muséographique - © Espace Muséographique de Garos

L'atelier de poterie

Il est installé à Bouillon à 4km de Garos. Valérie Camy, potière céramiste, vous invite à y (re)découvrir ce savoir faire ancestral au travers de cours et d'ateliers pédagogiques pour adultes et enfants. Pour les enfants l'âge minimum est de 4 ans et les parents doivent faire en sorte de les aider. Ils y feront de petites sculptures d'animaux et autres pièces utilitaires. Pour le reste, les cours de Valérie, sont ouverts à tous, débutants ou confirmés ! Sachez aussi que les 70 adhérents, outre la poterie classique, ont le privilège de sculpter corps et visages, (ce qui est assez rare) et c'est pour ça qu'on y vient de Pau, Mauléon, ou même Soustons. Voici un exemple de ce qu'on y fait :

Sculpture sortie du four - © Copyright Valérie Camy

Comment y aller

La carte ci-dessous vous donne un aperçu de la situation géographique de Garos et Bouillon, mais rien ne vous empêche de prendre contact avec l'Espace Muséographique en suivant le lien ou avec l'Office de Tourisme du Soubestre. Sachez quand même que Garos et Bouillon, se situent seulement à 27 km de Pau. Pour l'Espace Muséographique appelez le 06 78 09 06 04 et pour l'atelier le 05 59 81 41 25.