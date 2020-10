GÎTES - A Maureillas, des nuits à la belle étoile sous une pyramide de verre !

Bienvenue au Mas Cabanids à Maureillas et choisissez de passer votre nuit sous une yourte, sous une pyramide en verre, dans une bulle transparente ou dans une cabane en bois. Des logements insolites et originaux, imaginés par Stéphanie qui s'est spécialisée dans le camping glamour avec ses logements insolites à la fois chic et sauvage. Un retour aux sources et à la nature pour une parenthèse inoubliable, coupée du monde tout en étant à moins de 30 minutes de Perpignan, des plages ou de l'Espagne. Ecoutez

Découvrez le Mas Cabanids à Maureillas !