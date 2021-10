La Grande Marche Lorraine de retour le 24 octobre avec France Bleu Lorraine

Véritable trait d'union entre lorrains, la Grande Marche Lorraine organisée par l'association Nancy Metz à la marche et en partenariat avec France Bleu Lorraine, aura finalement bien lieu dimanche 24 octobre avec un parcours réduit de 33 km. Les inscriptions sont ouvertes !

Après l'annulation de la traditionnelle marche Lorraine Nancy-Metz en mai dernier, l'association Nancy Metz à la marche a finalement choisi la date du dimanche 24 octobre pour mettre mettre en place sa randonnée.

Elle sera, cette année, réduite en terme de distance - 66 km à 33 km - mais aussi de participations, limitées à 1 000 marcheurs.

De Montauville à Metz

Le départ de la marche ne se fera donc pas depuis Nancy comme le veut la tradition depuis le début des années 1980, mais de la commune de Montauville située sur les côtes de Moselle, dans le secteur de Pont-à-Mousson, et l'arrivée est prévue au niveau du plan d'eau de Metz.

Grande marche Lorraine 2021

La randonnée est accessible à tous types de marcheurs, que vous soyez débutant.e.s ou confirmé.e.s. La marche se déroule en autonomie complète (pas de ravitaillement sur le parcours) mais un service de restauration sera assurée à l'arrivée quai des Régates.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et sont à prendre uniquement en ligne sur le site de l'association. Elles seront closes dès que le quota des 1 000 participant.e.s sera atteint et au plus tard le 21 octobre.

Conditions de participations & infos pratiques