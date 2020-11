Grandeur Nature - le règne des champignons dans le Parc des Monts d'Ardèche

Marc Lutz est le responsable de la biodiversité du Parc .

Les champignons occupent pratiquement tous les types d’écosystèmes terrestres et toutes les niches écologiques. Leur abondance et leur diversité sont particulièrement grandes dans les écosystèmes forestiers où ils sont présents dans le sol, l’humus et les organes des arbres. Ce que l’on voit d’eux, pied, langue ou chapeau, n’est que la partie visible d’une étrange vie cachée… (cf Office National des Forêts)