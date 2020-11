Gron, un village dynamique à 5 km au sud de la ville de Sens

Gauthier Pajona, Catherine Marchesin et Béatrice Kerfa

Situé sur la rive gauche de l’Yonne, Gron a compris très vite l’importance de la présence du cours d’eau. Pendant des siècles le port de Gron exporta le vin de notre région vers la capitale. Le déplacement du trafic routier sur la rive droite de l'Yonne, provoqué par le développement rapide de Villeneuve-le-Roi (aujourd'hui Villeneuve sur Yonne), entraîne l'abandon de ce port, réactivé récemment.

LogiYonne est la société gestionnaire du port de Gron dans le sénonais. Crée en 2010 elle exporte aujourd’hui des céréales et des produits manufacturés dans le monde entier et en particulier vers le Viet Nam .

Le port de Gron joue également un rôle essentiel dans l’économie de notre région et dans le développement du transport fluvial sur l’axe de la Seine.

www.logiyonne.com

Sébastien Villadier est boucher, charcutier, traiteur à Gron. Il a repris en mars 2020 le commerce de son patron d’apprentissage. Une belle histoire à écouter ci-dessus.

L’église Saint Germain de Gron est une magnifique petite église romane qui date de 12ième siècle. On y rencontre Louis Antoine de Bourrienne qui fut ministre, secrétaire et ami de Napoléon 1ier.

Florian Ruscon et ses associés se sont donné comme but de redonner vie au vignoble sénonais sur les coteaux de la commune de Paron. Les premières plantations ont eu lieu en mars 2019 sur trois hectares et trois parcelles différentes .

Le domaine des Sénons envisage de continuer à planter 3 hectares par an, un chai de vinification qui fonctionnera sans pompe, par gravitation est en construction . Quant à la cave pour l'élevage des vins, les associés ne pouvaient trouver mieux. La commune de Paron, toute proche de Sens, leur a cédé 2 200 mètres carrés d'anciennes carrières souterraines d'origine médiévale. Température constante et hydrométrie parfaite.

