Halte médiévale à Saint Julien du Sault.

Rose Marie Pinon

Née en 1794 à Saint Julien du Sault et épouse de Louis de Freycinet, géographe et explorateur, elle fut la première femme française à avoir fait le tour du monde.

Marie Rose Pinon -

La chapelle de Vauguillain

La Chapelle Saint Julien ou la Chapelle de Vauguillain domine Saint Julien du Sault. Elle fut la chapelle d’une forteresse construite à la fin du 12ième siècle par les évêques de Sens et aujourd’hui disparue.

La chapelle de Vauguillain à Saint Julien du Sault © Radio France - Karine Decalf

Elle se dresse sur un point de vue stratégique qui fut de tout temps occupé par l’homme.

La chapelle de Vauguillain à Saint Julien du Sault © Radio France - Karine Decalf

« Silvarem international» et « Fruits secs du web »

Installée dans la zone industrielle Les Blancs Manteaux à Saint Julien du Sault, "Silvarem international"est depuis 75 ans parmi les premiers importateurs et distributeurs de fruits secs en France et en Europe auprès des professionnels de l’alimentation et de l’industrie agroalimentaire.

Gauthier Pajona et Benoit Chaix de l'entreprise Silvarem © Radio France - Karine Decalf

Cette société importe, conditionne et distribue des fruits à coques, des fruits séchés et des fruits confits, mais aussi des céréales et des extraits et arômes comme la fêve de tonka et la vanille.

Les entrepôts de Silvarem International © Radio France - Karine Decalf

L’entreprise« Fruits secs du web » s’adresse aux particuliers et vous permet d’acheter des fruits secs via le net.

« La ferronnerie de Gauville » et Romain Barré

Installé dans un magnifique moulin à tan à Saint Julien du Sault, à la Ferronnerie de Gauville , Romain Barré ferronnier d’art réalise des marquises, luminaires, rampes d’escalier ou encore du mobilier et des créations sur mesure.

Romain Barré, ferronnier d'art à Saint Julien du Sault © Radio France - Karine Decalf

Romain Barré a choisi le fer et la ferronnerie d'art pour exprimer sa créativité, à travers des portails, des portiques des rambardes d'escalier où les barreaux s'enlacent, s'emmêlent et s'entortillent.

Atelier de Ferronnerie © Radio France - Karine Decalf

Artisan et artiste, ancien élève de l’Ecole Boulle, il conçoit et réalise tous les projets.

Ambiance à "La Ferronnerie de Gauville" à Saint Julien du Sault © Radio France - Karine Decalf

Ambiance à "La Ferronnerie de Gauville" à Saint Julien du Sault © Radio France - Karine Decalf

C’est également un collectionneur, passionné des années 60 et 70.

La collégiale Saint Pierre et son orgue du 16ième

La collégiale Saint-Pierre est décrite par Jules Verne comme « une remarquable église gothique » « ornée de belles verrières et classée parmi les monuments historiques ».

Construite au 13ième et de style Renaissance elle est décorée de magnifiques vitraux du 13ième et du 16ième siècle.

La Collégiale Saint Pierre à Saint Julien du Sault © Radio France - Karine Decalf

Le bijou de la Collégiale Saint Pierre est son orgue renaissance du 16ième siècle qui est unique en France.

L'orgue du 16ième siècle de la Collégiale Saint Pierre de Saint Julien du Sault © Radio France - Karine Decalf

Richement orné, il est composé de deux panneaux représentant des personnifications de la lune et du soleil et chacun de ses tuyaux est décoré de motifs peints.

Il fut l’objet d’une longue et minutieuse restauration confié au facteur d’orgues réputé Bertrand Cattiaux qui entreprend les travaux en 2003.

Aujourd’hui l’association « Autour de l’orgue Renaissance » et sa présidente Ruth Jacquemart organisent de nombreux concerts et un festival.

"L'orgue fait son marché" : concert gratuit lors du marché de Saint Julien du Sault , c'est chaque dimanche de 11h00 à 11h15.

Prochain concert : le 20 juin 2021.

La Ferme de la Prairie

A la Ferme de la Prairie à Saint Julien du Sault, Jean Michel et Annie Gonthier élèvent des canards et vous proposent foie gras, magrets frais ou fumés, plats cuisinés, terrines, rillettes, viande de canard ... dans une boutique accueillante

Gauthier Pajona et Annie Gonthier © Radio France - Karine Decalf