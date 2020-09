Haute-Garonne : après la pluie, une poussée de champignons attendue en forêt

En quelques jours, le soleil et la forte chaleur ont laissé leur place à la pluie et à des températures bien plus automnales. Si cette transition a été plutôt brutale, les amateurs de champignons se frottent les mains. "Il faut qu'il y ait un choc thermique, une terre très chaude avec le pluie qui arrive", explique José Fernandez, passionné de champignons et membre de l'association mycologique de Haute-Garonne. "Cela va permettre une réaction qui va favoriser la moisissure et donc le développement des champignons."

Reportage dans la forêt de Bouconne Copier

En remuant la terre dans cette forêt de Bouconne bien connue des amateurs, José Fernandez voit apparaître les premiers signes d'une bonne saison. "On voit déjà des petites traces blanches, c'est le mycélium."

Dans une semaine ou deux il y aura des champignons qui vont sortir de terre.

Attention aux confusions

En plus de ce qu'il se passe dans la terre, José regarde aussi ce qu'il se passe dans le ciel. En effet, la lune peut avoir un effet sur les champignons. "Quand la lune est montante, ce qui est dans la terre monte et inversement, alors on regarde aussi beaucoup le calendrier lunaire." La cueillette des champignons doit par ailleurs respecter un certain nombre de règles. La plus importante est de ne cueillir que les champignons que l'on reconnaît. "En cas de doute, il faut aller voir un pharmacien ou une association de mycologie, c'est très important", confirme José Fernadez.

Des applications mobiles se proposent d'aiguiller les amateurs, en analysant notamment des photos de champignons. Mais attention, elles ne sont pas toujours fiables. "Si vous n'y connaissez rien en champignons, vous pouvez prendre n'importe quelle application, vous allez vous trompez", assure Louis Chavant, président de l'association mycologique de Haute-Garonne.

Ecoutez : Louis Chavant, président de l'association mycologique de Toulouse Copier

L'Anses a par ailleurs mis en garde contre l'utilisation de ses applications. "Cela peut être utile, mais en réalité, nous mettons parfois plusieurs jours à identifier réellement un champignon !" ajoute Louis Chavant. Il rappelle aussi que le champignon n'est pas un aliment et qu'il n'est pas bon pour les écosystèmes de trop en ramasser. Il invite les amateurs à pratiquer une cueillette responsable.