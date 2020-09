Ici c'est l'Yonne à Ancy le Franc

Ici c'est l'Yonne à la découverte de la commune d'Ancy le Franc avec Béatrice Kerfa pour l'histoire et le patrimoine et Gauthier Pajona pour les adresses gourmandes.

Gauthier Pajona, Catherine Marchesin et Béatrice Kerfa devant le château d'Ancy le Franc

le château d'Ancy le Franc © Radio France -

l'histoire du château d'Ancy le Franc Copier

Béatrice Kerfa nous raconte l'histoire du château d'Ancy le Franc. Une œuvre architecturale de l'italien Sebastiano Serlio, réalisée pour Antoine III de Clermont, beau-frère de Diane de Poitiers.

Edith Gommery © Radio France -

Interview d'Edith Gommery Copier

Pause gourmande à la Boulangerie pâtisserie Gommery , 29 grande rue à Ancy le Franc avec Gauthier Pajona.

"Miel de Bourgogne" en vrac au Bi1 d'Ancy le Franc © Radio France -

Elisabeth Landrier la responsable du magasin Bi1 d'Ancy le Franc nous explique sa politique de collaboration avec les producteurs locaux comme sur cette photo pour les miels de Brice Fricant, producteur à Chassignelles dans l'Yonne.

Le musée de la faïencerie à Ancy le Franc © Radio France -

Histoire de la Faïencerie d'Ancy le Franc Copier

Béatrice Kerfa nous raconte l'histoire de la faïencerie d'Ancy le Franc . Une ancienne faïencerie qui a connu ses heures de gloire de 1765 à 1807. Devenue musée aujourd'hui on peut y voir les résultats de fouilles réalisées sur place entre 1982 et 1993 ainsi que des collections de faïences régionales des XVIIIe et XIXe siècles.

"L'auberge au bord de l'eau" à Argentenay © Radio France -

interview de Michel le jeune repreneur de l'Auberge au bord de l'eau" à Argentenay Copier

Gauthier Pajona nous fait découvrir la sympathique "Auberge au bord de l'eau" à Argentenay à quelques kilomètres d'Ancy le Franc . Rencontre avec Michel, son jeune repreneur à la terrasse de cette adresse gourmande au bord de l'Armançon.