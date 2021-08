"Ici c'est l'Yonne" à Cézy

Cézy, une commune bucolique et romantique sur les bords de l’Yonne.

L'histoire de Cézy.

Situé sur la voie romaine de Sens à Auxerre, le village de Cézy (Cesiacus) est mentionné dans la Vie de saint Loup en 631. C'était le siège d'un prieuré-cure qui, jusqu'à la Révolution, dépendait de l'abbaye Saint-Pierre d'Auxerre, de l'ordre de saint Augustin.

Catherine Marchesin, Béatrice Kerfa et Gauthier Pajona . © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'histoire de Cézy Copier

"les six frères" le platane de Cézy.

Le platane de Cézy qui se trouve dans l’ancien parc du château Jacques Coeur, est l’un des deux plus gros de France avec un tronc qui mesure plus de 10 mètres de circonférence.

Cet arbre remarquable, vieux de plus de 2 siècles, est appelé « Les six frères » comme le nombre de troncs qui le constitue. Il figure parmi les sites classés du département de l’Yonne.

Le platane des 6 frères dans le parc Jacques Coeur à Cézy © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte "Les 6 frères" Copier

Le pont suspendu de Cézy.

Inauguré le 1ier juillet 1846, il est le seul le pont suspendu de l’Yonne et il constitue un magnifique ouvrage de génie civil du 19e siècle avec des matériaux typiquement jovinien comme la brique.

Le pont suspendu de Cézy © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte le pont suspendu de Cézy Copier

Louise Genin et la compagnie "Les murmures langadous".

La Compagnie de théâtre "Les murmures langadous" voit le jour en 2014, à Cezy dans le but de rapprocher le théâtre du public. Une compagnie de théâtre en milieu rural et qui a la conviction que le théâtre est un art populaire qui doit être au plus proche du public.

Louise Genin de la compagnie "Les murmures langadous" © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Louise Genin, comédienne et metteur en scène à la compagnie "Les murmures langadous" Copier

Roméo Pillay et "Le Bistingo" .

Au "Bistingo", à Cézy, Roméo Pillay et sa maman régalent tous les amateurs de cuisine indienne . A découvrir également des spécialités françaises, japonaises et chinoises.

"Le bistingo", restaurant à Cézy. © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Roméo Pillay Copier

Le poète Felix d'Arvers.

Felix d'Arvers (1806 - 1850), poète et dramaturge. Il était le fils de Pierre Arvers, marchand de vins de Paris installé à Cézy et de Jeanne Verrien dont le père menuisier était maire de Cézy. Félix Arvers est enterré au cimetière de Cézy.

Béatrice Kerfa nous raconte Félix d'Arvers Copier

L'église Saint Loup de Cézy.

L’église paroissiale, consacrée à Saint Loup, une église gothique assez imposante et elle possède une très belle statuaire.

Béatrice Kerfa nous raconte l'église Saint Loup Copier

La boulangerie Roussière

Manon Roussière © Radio France - Karine Decalf

Manon est Rodolphe Roussière sont boulangers à Cézy depuis 3 ans et proposent tout une série de pains et de pâtisseries faites maison.