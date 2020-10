Ici c'est l'Yonne à Pont sur Yonne

A la découverte de la commune de Pont sur Yonne dans le Nord de l'Yonne, avec Béatrice Kerfa pour l'histoire et le patrimoine et Gauthier Pajona pour les adresses gourmandes.

Le restaurant "L'écu" se trouve 3 rue Carnot à Pont sur Yonne. Quentin Croquet son jeune chef vous propose une cuisine traditionnelle .

L'église Notre Dame de Pont sur Yonne est entièrement gothique et certainement l’une des églises gothiques les plus anciennes de France. Sa construction date de la fin du XIIème siècle, entre 1162 et 1169. En 1553 les calvinistes font le siège de Pont et saccagent l’église consacrée à Notre-Dame. Mais curieusement la statue de la Vierge au trumeau du porche est épargnée. En 1525 l’église est achevée dans son état actuel .

A l'eau sourcier 89 : Ghislain Villers pratique l'art du sourcier. Il réalise des puits battus après avoir détecté la présence d’une veine d’eau. Il n’y a pas de facturation en cas d’échec. Il recherche aussi les veines d’eau pour les particuliers, les agriculteurs, les collectivités, dans un rayon de 30 km autour de Pont sur Yonne. A https://pompepiquee\.com

Installé depuis 1985 à Pont sur Yonne de père en fils, la maison Magnoni Frères s'est forgée une réputation de qualité sur les marchés de la région en tant que tripier charcutier traiteur. Vous pouvez les trouver sur les marchés de Sens, Provins, Coulommiers, Châteaurenard, Courtenay, La Ferté Gaucher, Châtillon Coligny, Romilly sur Seine, Toucy et Pont sur Yonne.

Pont de pierre, de facture classique construit sous Louis XIV par l'architecte Libéral Bruant. Il fut plusieurs fois remanié et il ne reste plus aujourd'hui que trois arches.