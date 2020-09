Ici c'est l'Yonne à Saint Florentin

Béatrice Kerfa, Gauthier Pajona et Catherine Marchesin vous font découvrir la ville de Saint Florentin . Son patrimoine et ses adresses gourmandes.

Gauthier Pajona, Béatrice Kerfa, Lenny Fraysse et Catherine Marchesin

L'hotel de l'Est à Saint Florentin © Radio France -

Interview de Rudy De Sadeleer, le nouveau patron de l'Hotel de l'Est Copier

L’Hôtel de l’Est est un ancien relais de poste du XVIIIe siècle. Entièrement rénové en 2020, il a conservé son charme et sa convivialité. Le chef y travaille des produits frais et triés sur le volet.La cour intérieure abrite une terrasse fleurie idéale pour les déjeuners estivaux. La grande salle peut accueillir repas de famille et séminaires.

Gauthier Pajona, Catherine Marchesin et Béatrice Kerfa © Radio France -

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Saint Florentin Copier

Une église des XVI et XVIIe siècles de style gothique et Renaissance. Elle possède un remarquable jubé en pierre et une statuaire impressionnante ainsi que des vitraux de l'École troyenne du XVIe s.

Gauthier Pajona à la boucherie charcuterie Lhuillier à Saint Florentin © Radio France

Interview de David Lhuillier Copier

La boucherie Lhuiller une affaire de famille depuis plus de 50 ans à Saint Florentin . www.boucherie-lhuillier.com

Anne Boucheron, Lenny Fraysse et Catherine Marchesin au GAEC Leclere à Soumaintrain © Radio France -

A Soumaintrain, à quelques kilomètres de Saint Florentin, le Gaec Leclerc transforme le lait de ses Montbéliardes pour vous proposer toute une variété de fromages dont le fameux soumaintrain ...

Le musée du florentinois © Radio France -

Béatrice Kerfa nous raconte le Musée du Florentinois Copier

Plongez dans l'histoire de Saint-Florentin. Le Musée en Florentinois vous fait revenir aux temps de la ville fortifiée et de l'oppidum gaulois. A voir également les espaces thématiques dédiés aux traditions, aux outils, aux instruments de musique anciens, aux blasons et aux sceaux...