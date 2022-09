Ici c’est l’Yonne sur le chantier médiéval de Guédelon dans l’Yonne

Nous sommes au 13ième siècle sur le chantier médiéval de Guédelon. Louis IX, futur Saint Louis, qui vient d’être sacré à Reims, règne sur la France et localement la Puisaye est sous le contrôle du baron Jean de Toucy. Sur ce chantier travaillent des oeuvriers et des oeuvrières.

La chapelle du logis seigneurial

Située dans l’une des tours du château c’est la chapelle privée du Seigneur de Guédelon. Elle est ornée de très belles peintures murales.

La chapelle seigneuriale de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

L'intérieur de la chapelle seigneuriale de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte la chapelle seigneuriale de Guédelon Copier

L’atelier des couleurs avec Charlotte la teinturière

C’est à l’atelier des couleurs dans le village de Guédelon que Charlotte la teinturière utilise des plantes pour teindre les tissus dans un Moyen Age où l’on aime les teintes vives.

Charlotte la teinturière de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Les couleurs soulignent les classes sociales : Les riches et les puissants portent des couleurs vives obtenues avec des teintures de qualité tandis que les pauvres et les humbles ont des couleurs délavées, grisées à cause des teintures végétales de moindre prix.

L'atelier des couleurs de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Nuancier des couleurs au Moyen Age à l'Atelier des couleurs de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Charlotte la teinturière de Guédelon Copier

La fabrication du pain avec Max le boulanger

Le pain est un aliment fondamental au Moyen-Age et il existe différentes sortes de pain selon les ingrédients et les farines utilisées.

Max le boulanger de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Le four à pain du château de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Le pain blanc était plutôt l’apanage des fortunés. Les foyers plus pauvres devaient se contenter d’une farine moins transformée ou issu d’ingrédients moins « nobles ».

Rencontre avec Max le boulanger de Guédelon Copier

Les peintures murales au Moyen Age

Les principaux endroits pour peindre au Moyen-âge étaient les églises, les chapelles ou les cathédrales.

Chambre du seigneur de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

La technique de la fresque date de l'Antiquité. Elle consiste à peindre directement sur le mur frais, avec un mélange de pigments et de colle à base d'œuf et d'eau pour que la peinture reste sur le mur.

Détails de peintures murales à Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Béatrice nous raconte les peintures murales au Moyen Age Copier

La nourriture au Moyen Age

Au Moyen Âge, l’alimentation est très codifiée. La religion chrétienne impose - aux riches comme aux pauvres - environ 150 jours de carême où l’on doit manger maigre, c’est-à-dire sans œufs, ni laitage ni viande, que ceux qui en ont les moyens peuvent remplacer par du poisson.

Florian Renucci, maître d'oeuvre du chantier médiéval de Guédelon © Radio France - Karine Decalf

L’alimentation diffère si l’on est noble ou paysan. Celle des paysans est surtout constituée de céréales (seigle et avoine) sous forme de pain, de bouillie ou de pâtes, de soupe de légumes, de féculents, de fromage et de vin

Construction du four banal à Guédelon © Radio France - Karine Decalf

Les élites mangent du pain blanc, de nombreuses viandes issues de la chasse ou d’animaux domestiqués, du poisson, des fruits, du fromage. Les épices, le riz, les bananes, la canne à sucre ramenés d’Orient par les croisés et les marchands.