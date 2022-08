Idée d'évasion dans les Alpes-Maritimes : Elle parle aux grandes oreilles de ses ânes dans la Vésubie

Le samedi et le dimanche sur France Bleu Azur, celles et ceux qui animent vos week-end et vos vacances prennent la parole. Activités sportives, calmes ou insolites découvrez autrement les Alpes-Maritimes et le Var. L'émission "100% Loisirs" de 10h à 11h sur France Bleu Azur avec Alia Zegaoula.

Installée dans la commune de La Tour-sur-Tinée, petit village pittoresque, Sabrina Delporte, est éleveuse d’ânes de Provence. Cette race en voie de disparition mérite toute notre attention, c’est pourquoi elle a souhaité la promouvoir.

C'est une passion, déjà de la nature, de la liberté aussi. Et de la randonnée. Et puis de l'animal. Ce que l'âne est un animal vraiment fantastique et sa mauvaise réputation est injuste parce que c'est un animal vraiment attendrissant, affectueux, vraiment volontaire aussi. Après, il est vrai qu'il est têtu, mais en fait, il faut beaucoup de patience, il faut le comprendre, donc il lui faut le temps. Il faut bien lui faire comprendre que ça va aller bien se passer.

Sabrina Delporte créatrice des ânes de la Brasque sur France Bleu Azur Copier

La randonnée avec des ânes, n’est rien d’autre qu’une forme de portage, avec cette différence que l’âne n’est pas seulement un moyen de transport, mais le fidèle compagnon de voyage du randonneur.​ Une location peut être à l'heure et demi, à la demi-journée (entre 3 et 4 heures de marche pause pique-nique incluse), à la journée (entre 5 et 6 heures de marche avec la pause pique nique) , ou sur deux jours, pour des parcours en boucle où en aller-retour. L'activité balade avec nos ânes est possible en été (de Juin à Août sur réservation). Les départs de balades sont conseillés entre 9 heures et 11 heures, prendre en compte la demi-heure d'explication du bâtage et des consignes de sécurité. Mais des randonnées personnalisées sont possibles.

C'est une amoureuse de la région et des animaux qui vous accueille

​Au début, je voulais faire chevrières avec des chèvres, faire du fromage de chèvre, mais je suis végétarienne. Et puis bon, il y a un contexte particulier ou je pouvais pas amener les chevreaux à l'abattoir. Sensible à la cause animale, j’ai eu l’occasion de me former en petits ruminants laitiers et j’ai par la suite fait une formation complémentaire d’ânier avant de m’installer en tant qu’éleveuse d’ânes. En 2012, j’ai acquis ma première ânesse et en 2014, l’ensemble du troupeau était constitué : l’aventure pouvait commencer. Grâce à mes ânesses et au lait produit, je vous propose une gamme de savons au lait d’ânesse, savons aux propriétés adoucissantes.

Chaque année en juin, mon troupeau transhume sur le territoire de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, aux Granges de la Brasque, pour profiter de l’air des montagnes et accompagner les randonneurs… Depuis des siècles, l’âne est, en effet, utilisé pour le portage des marchandises. A la demi-journée ou à la journée, je loue, donc, mes ânes, fidèles compagnons de voyage du randonneur.

Sabrina Delporte, créatrice des ânes de La Brasque sur France Bleu Azur Copier

Cette été 2022, pas de départ de balade aux Granges de la Brasque toujours encore des conséquences de la tempête Alex, vous pouvez retrouver Sabrina à la Gordolasque et sur les marchés de Roquebillière et de Saint Martin Vésubie.

Ouverture des balades aux Granges de la Brasque mi-septembre 2022.

Toutes les informations pratiques sont ICI

La nouvelle idée de Sabrina

Depuis maintenant deux ans, Sabrina travaille avec des particuliers et des mairies pour le débroussaillage naturel de leur terrains avec ses ânes. C'est un moyen écologique et adaptés pour lutter contre la friche, d'éclaircir et d'entretenir son terrain, tout en prévention pour lutter et faire barrière aux incendies. L'âne est un bon débroussailleur, il mange la plupart des végétaux méditerranéens.