Idée pour s'occuper en confinement : des randonnées en vidéo dans les Pyrénées-Orientales

Et c'est avec un passionné de marche et de nature, Mickaël Sulian et sa chaîne sur internet : P.O Express la Route des Catalans. Des balades qui nous emmènent de la Côte Vermeille à la Cerdagne en passant par le Vallespir, le Fenouillèdes et les Aspres.

On ne peut pas sortir en ce moment, en confinement, sauf exception avec attestation. Mais nous pouvons en profiter pour nous balader virtuellement dans notre beau département à travers les vidéos de Mickaël Sulian qui avec ses amis a filmé ses randonnées sur sa chaîne Youtube. Il est par ailleurs avec sa compagne commerçant à Dorres en Cerdagne, ils gèrent un gîte d'étape, bar restaurant qui est temporairement fermé suite à la crise du coronavirus.

Une rando confinée

« C'est ça oui, on cherche tellement de choses à faire depuis le confinement, j'ai trouvé une alternative aux randonnées plein-air, j'ai randonné dans notre propre établissement à ma compagne et à moi. A prendre avec humour évidemment !

De l'évasion en images et des petits coins originaux

« C'est se filmer en randonnées, montrer les coins les plus reculés, les plus méconnus des Pyrénées-Orientales d'ailleurs c'est comme ça que P.O Express est né, donc voilà, de la Côte Vermeille au Capcir, du Fenouillèdes au Vallespir, de la Cerdagne aux Aspres, on peu aller où vous voulez, il suffit d'aller bien sûre sur la chaîne Youtube et il y a des playlists de chaque région du département donc si vous voulez vous évader en Cerdagne, vous tapez la Basse-Cerdagne, la Haute-Cerdagne, dans le Capcir, le lac de Puyvalador, des Bouillouses au lac d'Aude, les Camporelles, dans les Fenouillèdes pareil, voilà vous avez toutes les randonnées que vous voulez pour les paysages que vous aimez, que vous préférez dans le département, ça permet vraiment de s'évader virtuellement dans cette période difficile de confinement. »

Et Mickaël nous raconte aussi ses plus belles randonnées à la radio

On dit souvent qu'il faut essayer de laisser aussi les écrans de côtés durant ce confinent, pas évident alors nous vous proposons du son, remarquez c'est avant tout notre spécialité.

Habituellement tous les jours de la semaine on s'intéresse à l’actualité d'internet depuis les Pyrénées-Orientales avec nos consultants qui évoque la technique, les initiatives, leurs coups de cœur. Et Mickaël fait partie de cette belle équipe de passionnés, il nous décrit ses balades les plus marquantes près de la mer, dans les terres ou en montagne.

10 ans de partage de promenades dans les Pyrénées-Orientales

« Je pense que j'en suis à 300 randonnées pour un peu plus de 200 pics et cols confondus franchis. P.O Express la Route des Catalans ça a démarré en juin 2010 exactement avec un petit pari entre amis qui était de se prendre en photo devant les 226 panneaux de communes du département.

Une fois ce pari réalisé on s'est rendu compte que ça intéressait les gens et puis même nous parce qu'on s'est rendu compte que les P.O possédait un riche patrimoine on l'a vu avec Lamanère qui est la commune la plus au sud de la France continentale et on s'est dit nous, jeunes qui connaissons que les villages basiques des P.O surtout les villages de la côte, on a commencé à connaître notre département comme ça et puis bon une fois ce pari réalisé on s'est dit, on va continuer, on va essayer de faire autre chose et de franchir tous les cols et tous les pics du département. Et l'amour de la vidéo est venu petit à petit.»

«On met les points stratégiques et quand y'a du patrimoine dans la randonnée on l'intègre, dernière on a fait quelques petites interviews comme à la grotte de Fontrabiouse par exemple.

Je me suis mis au caméscope numérique, on voit la différence entre la première vidéo et les dernières, c'est vrai que je m'inspire aussi des Youtubeurs par rapport au son, dernièrement je me suis pris un petit micro-cravate sans fil, pour améliorer le son. »

Bref à la maison, dans l'appartement, avec les vidéos de P.O Express la Route des Catalans par Mickaël Sulian, on fait le plein d'idées à concrétiser à la fin du confinement et on voyage virtuellement pour sortir de la petite routine de la situation.