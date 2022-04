Idées sorties à Albi

Venez visiter le musée de la mode de préférence avec Dominique Miraille pendant une heure le week-end avec ses histoires. 6€ maxi. 17 rue de la Souque à Albi.

Reportage au musée de la mode Copier

Notre pièce coup de cœur dans la collection : la robe d'Isabelle Adjani

Dominique Miraille © Radio France - Alban Forlot

Ett si l'on visitait Albi à bord d'une deux chevaux ? Cette idée c'est celle de Marc Fanals, guide conférencier passionné du Tarn et tout ce qui est vintage.

L'interview Copier

+ d'infos sur le Tacot Cathare en cliquant ici.

Albi en Ballon

Un expert des ballons à Albi. Laurent Pailhous de Atmosph'Air.

Un tour dans les airs Copier

Vendredi 8 Avril c'est le 4ème Albi Run Urbain avec 2 parcours de 7 et 12 kilomètres. Rendez-vous à 19h pour Marco, ancien commerçant tétraplégique depuis un grave accident !

Laurent Pailhous de Atmosph'Air © Radio France - Alban Forlot

Pour info sur le circuit d'Albi, les courses devraient avoir lieu pour les 60 ans de la structure : la "classic héritage" les 4 et 5 juin. Et puis le grand prix d'Albi les 25 et 26 juin. La finale du championnat de France camion les 8 et 9 octobre. Ou encore la finale du championnat de France historique des circuits du 21 au 23/10.

3 appli sur Albi Copier

A Albi, toute cette semaine nous vous invitons à donner votre sang. Une surprise gourmande est proposée par la chocolaterie Réauté, 8, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. Prolongez l'expérience à Albi dans "Circuit Bleu, Côté Saveurs"