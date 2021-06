Il était une fois Tanlay ...

A 10km de la ville de Tonnerre, au bord du Canal de Bourgogne , le village de Tanlay, dans l’Yonne est construit autour de son château qui est l’une des plus belles demeures Renaissance de la Bourgogne. Il a servi de décors à de nombreux films comme le célèbre « Angélique Marquise des anges »

Le château de Tanlay

La construction du château de Tanlay a commencé au début du XVIe siècle sur les fondations d’une ancienne forteresse.

En 1533, il fut légué à Louise de Montmorency, sœur du connétable Anne de Montmorency et veuve du Maréchal Gaspard de Coligny. Son plus jeune fils, François de Coligny, seigneur d’Andelot, entreprit la construction du grand château (1550 –1568), jusqu’aux guerres de Religion (St Barthélemy 1572).

Château Tanlay © Radio France - Karine Decalf

Le Château séduit notamment par les souvenirs de cette page mouvementée de l’histoire de France qu’il évoque. L’Amiral de Coligny avait l’habitude de réunir ici les autres chefs de la Ligue protestante.

Amiral Gaspard de Coligny -

De la Renaissance française datent la Tour Coligny et la Tour de la Ligue, ainsi que le petit château (1610), commencé par François de Coligny et terminé par son gendre, Jacques Chabot, Marquis de Mirebeau.

Michel Particelli d'Emery -

Le grand château fut achevé au milieu du XVIIe siècle. Son nouveau propriétaire, Michel Particelli, Seigneur d’Emery, surintendant des Finances, fit appel à l’architecte Pierre Le Muet qui s’inspira du style des constructions d’origine.

Datent notamment de cette époque la partie droite de la cour d’honneur, les imposantes douves, les écuries et le canal dans le parc. Certains détails d’architecture, tels que les pyramides sur le pont d’accès, le mur entourant la Cour verte, la Galerie des Césars, le Nymphée, sont imprégnés du goût italien.

Béatrice Kerfa nous raconte le château de Tanlay Copier

Château Tanlay © Radio France - Karine Decalf

A la fin du XVIIe siècle, Jean Thevenin, Gouverneur de Saint-Denis, fait Marquis de Tanlay en 1705 par Louis XIV, acquiert le château.

Depuis, Tanlay appartient à la même famille qui l'a orné intérieurement au XVIIIe siècle.



L’abbaye de Quincy

L'Abbaye de Quincy, située sur la commune de Tanlay, à une dizaine de kilomètres de Tonnerre, a été fondée en 1133, ce qui en fait la sixième fille de l'Abbaye de Pontigny. Marquée par les événements historiques, elle a été remaniée au cours des siècles.



Abbaye de Quincy (Tanlay /Yonne) © Radio France - Karine Decalf

Ouverte à la visite (pour les individuels) du 5 juillet au 29 août, vous pouvez y admirer l'art cistercien dans toute sa sobriété dans le cadre de visites guidées :

- l'hôtellerie du XIIème siècle,

- la tour du XVème siècle,

- le palais abbatial dont la façade est Renaissance,

- le jardin des Simples.



Abbaye de Quincy (Tanlay/ Yonne) © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'Abbaye de Quincy Copier

L’église Saint Sylvestre

Cette église du XVIIème siècle trône sur la grande allée qui mène au château.

Elle a été bâtie par le volonté de Marie Camus, veuve d’Hémery en 1655. Sur la tour du clocher, on a mis les armes du roi, des Chabot et des Clermont -Tonnerre.

Eglise Saint Sylvestre (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

Le porche est de 1657 ; La nef représente une croix de Lorraine avec deux chapelles de transept et deux chapelles absidiales.

Eglise Saint Sylvestre, Tanlay © Radio France - Karine Decalf

Sauf la nef, l’église est rehaussée de belles boiseries aux frises sculptées. Le retable est en bois ; mais le maitre-autel et le tabernacle sont en marbre : ils proviennent de l’ancienne abbaye de Molosme.

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Tanlay Copier

Les établissements Delprat

Les établissements Delprat sont une entreprise familiale implantées sur trois sites dans l’Yonne : à Tanlay, Tonnerre et Avallon.

Plus de 35 000 articles y sont répertoriés sur une surface totale de 10 000 m2.

Etablissement Delprat à Tanlay © Radio France - Karine Decalf

Les établissements Delprat s’adresse principalement aux professionnels du bâtiment et des travaux publics de l’Yonne.

Agnès Delprat (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

Depuis plus d’un siècle au service de ses clients, les établissements Delprat sont devenus une référence auprès des artisans, certains de trouver sous cette enseigne l’outillage et les matériaux nécessaires à la pratique quotidienne de leur activité.

Quincaillerie Delprat (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

Quincaillerie Delprat (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Agnès Delprat Copier

Les établissements Delprat sont aussi un magasin ouvert aux particuliers.

La Basse Cour

Guillaume de Busscher est belge. Il s’est installé à 2 pas du château de Tanlay et a ouvert une chambre d’hôtes, La Basse Cour, un charmant bistrot qui vous offre des bières belges en fût et en bouteille et une petite restauration de plats faits maison.

Guillaume de Busscher / La Basse Cour (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

La Basse Cour (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

La Basse Cour (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

La Basse Cour (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Guillaume de Busscher Copier

La boucherie Picoche

Voici une belle entreprise familiale qui nous régale depuis 107 ans. Jacques Picoche est un artisan comme on les aime respectueux des bons et beaux produits.

Jacques Picoche (Tanlay) © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui ce commerce de proximité, situé dans la Grande Rue basse de Tanlay, regroupe boucherie familiale, espace fruits et légumes frais, crèmerie et produits de première nécessité .

Maison Picoche à Tanlay © Radio France - Karine Decalf

Maison Picoche à Tanlay © Radio France - Karine Decalf