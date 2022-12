INFO FRANCE BLEU Le GR® de Pays Tour de la Suisse Normande dans le Calvados élu GR® préféré des Français 2022

Il succède ainsi au GR® 340 Tour de Belle-Ile en Mer dans le Morbihan, choisi par les internautes l'an passé. Et il confirme aussi l'attrait pour la randonnée et les sentiers de la région Normandie, trois ans après le titre déjà remporté par le GR® 21, Littoral de la Normandie.

Il l'emporte assez largement devant le GR®71 C et D – Tour du Larzac, dans l’Aveyron lauréat par ailleurs du "coup de coeur du jury" pour son « bel équilibre entre nature et patrimoine, sur un itinéraire complet et sauvage » et le GR®71 Littoral des Hauts de France dans le Pas-de-Calais.

sur le GR® de Pays Tour de la Suisse Normande - FFRandonnée

Homologué sentier de Grande Randonnée le 28 juillet 1982, le GR® de Pays Tour de la Suisse Normande réalise une boucle de 113 kilomètres au départ de Thury-Harcourt dans le Calvados et passe par les tous les sites emblématiques du territoire (Rochers des Parcs, Rochers de la Houle, La Roche d’Oëtre, La Vallée des Vaux...).

Situé au cœur d'une nature digne des plus belles cartes postales, ce sentier permet au randonneur de découvrir les monts et vallées de la Suisse Normande. Cette région naturelle dont le nom fait référence à la découverte des paysages des Alpes et de la Suisse par les premiers « touristes » de la fin du XVIIIe siècle est située à une trentaine de kilomètres de Caen. Territoire nature par excellence, son paysage est marqué par des panoramas exceptionnels, mêlant vallées, massifs rocheux et méandres de l'Orne,

