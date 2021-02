Irancy, un village typique du vignoble auxerrois

Situé à 15 km d’Auxerre, Irancy est l’un des villages les plus typiques du vignoble auxerrois. Installé en fond de vallée, bordé de coteaux recouverts de vignes et de cerisiers, ses ruelles étroites et ses maisons vigneronnes dégagent un charme authentique et une personnalité bien affirmée.