JEU- Gagnez un séjour dans une cabane perchée au coeur de la forêt dans le Puy-de-dôme

Cette semaine, France Bleu Pays d'Auvergne vous offre une escapade en pleine nature à Singles limite Puy-de-dôme et Corrèze !!

Au milieu des arbres à quelques kilomètres du Sancy en plein cœur du Puy de Dôme, dans une nature préservée et sauvage, passez une nuit insolite dans les arbres. Respirez le romantisme, le calme, la quiétude et la détente.

Ici vous êtes loin de tout et surtout du quotidien.

Lorsque vous êtes à la terrasse, ouvrez les yeux et ouvrez les oreilles, et écoutez, la nature est là, à votre porte.

paysage magnifique

cabane au milieu des hêtres

Comment participer ?

Pour jouer vous devez répondre correctement aux questions posées dans le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 18 octobre midi pour valider votre participation.

Comment sera désigné le gagnant ?

Une sélection sera effectuée parmi tous les formulaires comportant les réponses correctes aux questions posées. Si vous êtes le gagnant ou la gagnante sélectionnée (e), par France Bleu Pays d’Auvergne, on vous appellera lundi à 8h20 en direct pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour gagner il faut impérativement répondre à cet appel.

Un séjour reposant en pleine nature !

Nous vous invitons à passer la nuit au rythme de la nature, dans une cabane perchée dans les arbres

décoration cosy

lit cabane

terrasse vue nature

Le dîner et le petit déjeuner en panier directement sur place !!

petite-déjeuner

panier pique-nique

Profitez aussi d'un moment de détente dans le bain nordique !

bain nordique

espace détente

coucher de soleil détente

Vous n'avez que jusqu'à dimanche pour participer, alors n'hésitez plus !