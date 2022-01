Joigny, une commune pleine de surprises !

Située sur les rives de l’Yonne à égale distance entre Auxerre et Sens, Joigny est une ville pittoresque riche en histoire et en patrimoine. Au détour de ses rues moyenâgeuses, elle nous dévoile de belles surprises … suivez nous dans cette balade étonnante …

La cave du Conservatoire de Joigny

Le conservatoire de Joigny fut pendant longtemps l’Hôtel Dieu Saint Antoine où l’on accueillait les malades et il resta jusqu’au milieu du 19ième siècle un hôpital. Ensuite il fut un collège jusqu’en 1992 où il fut transformé en conservatoire.

Le conservatoire de Joigny © Radio France - Karine Decalf

Les caves elles datent du 16ième siècle.

Thierry Boucher, directeur du conservatoire de Joigny © Radio France - Karine Decalf

Les couleurs Leroux

Depuis 1910 la Manufacture Leroux fabrique artisanalement des couleurs à l'huiles fines et extra-fines de qualité supérieure.

Les couleurs Leroux à Joigny © Radio France - Karine Decalf

Les méthodes de fabrication restent à ce jour inchangées. L’utilisation de pigments d’origine naturelle ou synthétique, mélangés principalement à l’huile de lin première pression à froid, et pour certaines couleurs, à l’huile d’œillette, donne naissance à une peinture inaltérable.

Marcel Reynaud © Radio France - Karine Decalf

Des peintures que l’on trouvait hier chez Picasso et Dali et qui aujourd’hui encore chez les plus grands nom de la peinture à l’huile.

Le couleurs Leroux © Radio France - Karine Decalf

Hommage à Michel Lorain à l’ancienne Côte Saint Jacques

Michel Lorain, qui nous a quitté en juillet 2021, fut un grand cuisinier. Un chef triplement étoilé.

Michel Lorain a repris la Côte Saint-Jacques, restaurant fondé par sa mère à Joigny en 1958, et a décroché sa première étoile au guide Michelin en 1971. Il avait obtenu la troisième étoile en 1986 avec son fils Jean-Michel à ses côtés

Gauthier Pajona, Alexandre Bondoux et Jean Pierre Lestrier © Radio France - Karine Decalf

L’avenir de la Côte Saint Jacques avec Alexandre Bondoux

Neveu de Jean Michel Lorain, Alexandre Bondoux œuvre en cuisine de la Côte Saint Jacques aux côtés de son oncle. C’est lui qui est appelé à prendre sa succession.

Le chef Alexandre Bondoux © Radio France - Karine Decalf

Jean Paul Agosti, un peintre de la lumière et amoureux du patrimoine

Jean-Paul Agosti, né à Paris en 1948 est le fils aîné de Paul et Jeanne Facchetti . Il manifeste très tôt sa vocation de peintre et rentre à l’École des Beaux-Arts de Paris. A l’époque, ses amis ont pour nom Phi­lippe Stark, Gé­rard Ga­rouste et Fas­sia­nos.

Jean Paul Agosti © Radio France - Karine Decalf

Ses œuvres, aquarelles, peintures sur toiles, ou encore vitraux, sont inspirées de l’architectures des jardins.

Jean Paul Agosti, oeuvres © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui il vit et travaille à Joigny où il a restauré un magnifique hôtel particulier du 18ième siècle.

L'atelier de Jean Paul Agosti © Radio France - Karine Decalf