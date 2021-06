L'énergie éolienne en pointe en Occitanie

Ce 15 juin c'est la journée européenne du vent. A cette occasion France Bleu Occitanie redécouvre les parcs où les éoliennes assurent jusqu'à 10% de l'électricité d'Occitanie. Plus de 180 éoliennes sont installées dans notre région. La Vie Tranquille, en Aveyron à Salles-Curan.

Dans la Vie en Bleu, il est question d'énergie verte ce mardi 15 juin 2021 avec David Augeix, directeur Sud EDF Renouvelables. L’Occitanie est la troisième région de France pour la production d’énergie éolienne. La part de l’Aude dans le parc éolien régional est de 31,3%. Pour cette journée du vent, gros plan sur un site aveyronnais : Salles-Curan (12). On compte actuellement 1560 emplois dans la filière éolienne occitane. Le solaire occupe aussi une place de plus en plus importante dans les capacités électriques de l'Occitanie.

L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des zones de températures et de pression atmosphérique différentes tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air, appelés vent. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs, grâce à la force du vent.

Une éolienne est composée de 4 parties :

- Le mât

- L' hélice

- La nacelle qui contient l'alternateur producteur d'électricité

Les lignes électriques qui évacuent et transportent l'énergie électrique (lorsqu'elle est raccordée au réseau)

A fin 2019, la France compte près de 1 942 installations éoliennes.