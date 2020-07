Fichous-Riumayou : La Cabane de Domengé un rêve d'enfant

Depuis sa plus tendre enfance, Sylvie Vergoin, voulait construire une cabane au cœur de l'un des grands chênes qui bordent sa maison natale. Un endroit à son image pour souffler et profiter de ce que la vie nous offre de plus beau : la nature. Et bien sûr le partager.

Résultat, proche des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, une cabane de luxe perchée à 6 mètres de haut, autour d'un chêne centenaire. Un véritable nid douillet au calme, et romantique. Le lieu idéal pour un séjour en amoureux au cœur du Béarn. Et la sérénité qu'il dégage invite à la méditation.

La Cabane de Domengé - Vue générale © Radio France - Cabane de Domengé

Le soir sur demande, vous pourrez composer un menu de charcuteries locales, fruits de mer ou foie Gras, à moins d'essayer cette année le tout nouveau menu Spécial de la Cabane de Domengé avec un choix de 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Dans tous les cas vous dégusterez des produits régionaux, issus de circuits courts.

Un repas en amoureux dans la Cabane de Domengé © Radio France - Photo non contractuelle

Mais encore ?

Disons qu'une fois le repas terminé, les lieux n'auront plus de secrets pour vous et que vous saurez profiter de tous les équipements. Notamment celui ci-dessous :

Le spa sur la la terrasse de la Cabane Domengé © Radio France - Cabane de Domengé

Ensuite, au matin, après une nuit reposante, à votre réveil, un petit déjeuner copieux vous attendra au pied de la cabane. Vous n'aurez qu'à le hisser à l'aide d'une poulie et démarrer la journée sous le chant des oiseaux.

Le petit déjeuner est toujours copieux © Getty - Photo non contractuelle

Les équipements c'est comment ?

La Cabane de Domengé est Labellisée Gîtes de France depuis 2013. On vous l'a dit, c'est confort 4 étoiles. La cabane dispose d'une douche à l'italienne, de doubles vasques et de WC séparés. Il y aussi :

Un lit double 160

Un salon

Une TV et une cheminée électrique

Vous trouverez aussi un petit coin-cuisine et le linge de toilette est mis à votre disposition. Enfin, de retour de balade, vous profiterez d'une terrasse (30m2), pour vous détendre et contempler la beauté de la nature environnante. Tout cela à 6 mètres de haut.

La terrasse de la Cabane de Domengé © Radio France - Cabane de Domengé

Accès /contacts

Pour aller jusqu'à la Cabane de Domengé, suivez le plan et/ou appelez le numéro ci-dessous. Sylvie Vergoin se fera un plaisir de vous guider. En suivant le lien vous pouvez aussi réserver votre séjour. Régalez-vous.