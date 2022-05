La Ferté Loupière, un îlot artistique au milieu de la verdure.

Située à 27 km au Nord Ouest d’Auxerre, la commune de la Ferté Loupière est un joli bourg de Puisaye où il fait bon vivre et qui renferme quelques très belles surprises pleines de charme.

L’église Saint Germain

Construite au XIIème siècle dans le plus pur style roman, l’église de La Ferté-Loupière, abrite une Danse Macabre reconnue comme l’une des plus prestigieuses en Europe.

Eglise de la Ferté Loupière © Radio France - Karine Decalf

Cet ensemble pictural exceptionnel, qui avait été exécuté à la fin du XVème et au début du XVIème siècle, puis recouvert par un badigeon à une époque ignorée, fut remis au jour en 1910.

Eglise de la Ferté Loupière © Radio France - Karine Decalf

La Danse Macabre de La Ferté-Loupière comprend 42 personnages représentatifs de toute la hiérarchie sociale: l’acteur, 3 morts musiciens et 19 couples respectivement constitués d’un mort et d’un vif. Ainsi va défiler le cortège des vivants entraînés par leur mort au son de la terrible sarabande.

Eglise de la Ferté Loupière © Radio France - Karine Decalf

L’église de La Ferté-Loupière compte d’autres peintures sur ses murs: Le Dict des Trois Morts et des Trois Vifs, qui peut être considéré comme une introduction à la Danse Macabre, ainsi que deux scènes plus modestes représentant Saint Michel terrassant le Dragon et La Vierge de l’Annonciation.

Eglise de la Ferté Loupière © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de la Ferté Loupière Copier

Laurence Rossi : Peintre en lettre et céramiste

Formée à Paris par le peintre décorateur Henri Konfinoff, Laurence Rossi apprend les patines, la peinture à la chaux, les enduits décoratifs , la réalisation de décors et la pose de la feuille d’or.

Laurence Rossi, peintre en lettres et céramiste © Radio France - Karine Decalf

Enseigne, lettres peintes © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui, artiste peintre en lettres, elle crée des enseignes et vous accueille dans son atelier à la Ferté Loupière où elle développe sa nouvelle passion, la céramique.

Enseignes et céramiques © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Laurence Rossi Copier

Le grill Saint Germain

Le grill Saint Germain, 9 place de l’église à la Ferté Loupière vous propose une cuisine généreuse faite maison avec des produits de saison.

Grill Saint Germain © Radio France - Karine Decalf

Jean jacques du Grill Saint Germain et Benjamin Lemaire © Radio France - Karine Decalf

Vous y découvrirez également un grand choix de pizza, des plats à emporter et un service traiteur. Une belle pause gourmande !

Rencontre avec Jean Jacques du Grill Saint Germain Copier

Le jardin du Prieuré

Situé au pied de l'église, le jardin du Prieuré est ouvert gratuitement au public.

le Jardin du Prieuré © Radio France - Karine Decalf

Depuis 1989, Jean Ravisé, propriétaire des 35 ares du jardin des Augustins, travaille à sa réhabilitation en fonction des évolutions du végétal et du temps.

le jardin du prieuré © Radio France - Karine Decalf

Du potager, tout en rond, au vivier romantique, c'est une succession d'évocations différentes, une invitation au rêve et à la méditation.

Le jardin du prieuré © Radio France - Karine Decalf

C’est aussi un lieu d'expositions artistiques et culturelles et le jardin sert également de support pédagogique aux écoles et aux associations d'horticulture.

Le jardin du prieuré © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte le jardin du Prieuré Copier

La boucherie charcuterie de William Mérat

William Mérat a repris la boucherie de La Ferté Loupière en juillet dernier et a redonné vie au commerce local.

William Mérat, boucher © Radio France - Karine Decalf

William Mérat est un vrai professionnel, habitué des marchés et des tournées.