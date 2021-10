La Forêt du massif de Saoû, une forêt d'exception

Avec Colin DEFORGE, médiateur scientifique à l 'Auberge des Dauphins nous découvrons l'histoire géologique du massif de manière très raccourcie mais suffisante pour en comprendre les grandes étapes fondatrices, on reste attentif également quand il nous parle du changement de couleurs des feuilles sur les arbres à l'automne.

des mouvements tectoniques sur plusieurs millions d'années provoquent les grands bouleversements géologiques

Autour de l'Auberge des Dauphins © Radio France - Département de la Drôme

La multiplicité des milieux nous offre à voir une grande diversité d’espèces, on pourrait dire les forêts du massif de Saoû, entre le point le plus bas qui s’élève à un peu moins de 400m et le point le plus haut autour de 1590m on passe d’un paysage quasi-méditerranéen à un paysage de montagne avec parfois des essences très rares.

Le Veyou © Radio France - Département de la Drôme

De nombreux classements protègent cet endroit qui regorge d’espèces parfois très rares, tant au niveau faune que flore, fréquenté chaque année par plus de cent mille visiteurs, ces leviers législatifs sont utiles pour préserver cette zone naturelle atypique, l’un des premiers décrets d’application appelé « forêt de protection » est né au début du 20e siècle.

Diaporama de photos avec la vidéo ci-dessous :

