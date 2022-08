Là-haut dans les refuges: le refuge de la Lavey

Le refuge de la Lavey, à 1797m d’altitude, est un refuge FFCAM d’une capacité de 44 places qui se trouve dans le vallon de la Lavey, sur la commune de Saint Christophe en Oisans.

Un refuge accessible à tous.

Labélisé « Refuges en famille », il est facile d’accès et permet l’accueil des enfants et des adolescents. Une jolie randonnée de 2 h le long du torrent de la Muande vous mènera au refuge de La Lavey, au coeur du Parc National des Écrins.

La vue depuis la terrasse du refuge de la Lavey, en Oisans © Radio France - Alain Salomon

Situé au pied de l'Aiguille de l'Olan et du couloir Maximin, entouré de glaciers et de lacs facilement accessibles, ce petit coin de paradis plaît aux grands comme aux petits : alpinistes, randonneurs, grimpeurs et curieux aiment y échanger leurs histoires et partager leurs découvertes.

Dès que l'on arrive, on ressent tout de suite la convivialité qui règne autour du refuge.

L'arrivée au refuge de la Lavey Copier

Camille (le gardien du refuge de la Lavey), en compagnie d'Andreou et de Vincianne © Radio France - Alain Salomon

L'amour de la montagne et de la nature.

Les familles apprécient le cadre bucolique du refuge, son potager, les bons petits plats et boissons à base de produits locaux et bio!

Le café sur la terrasse du refuge et la découverte de la serre Copier

Camille, le gardien du refuge de la Lavey, dans la serre où poussent quelques légumes feuilles. © Radio France - Alain Salomon

Le pain, également, est fait sur place!

Camille, le gardien du refuge de la Lavey, en pleine préparation du pain © Radio France - Alain Salomon

Retour sur l'histoire du refuge de la Lavey, tout en préparant le pain Copier

Depuis 3 ans, Camille et Ludmilla sont les gardiens de ce refuge. Aidés par Vincianne et Andréou, ils s’attachent à partager la vie dans ce haut lieu du pastoralisme, avec les bergers, et organisent régulièrement des événements dans le refuge pour surprendre les randonneurs.

Et parfois les randonneurs deviennent des messagers auprès des bergers.

Quand les randonneurs de passage sont sollicités pour apporter pain et fromage au berger. Copier

Un refuge qui a une âme.

Le refuge de la Lavey sera partiellement reconstruit et réaménagé en 2023-2024 pour offrir plus de confort aux randonneurs et alpinistes... et aux gardiens aussi !

Mais ce refuge a véritablement une âme et Camille espère qu'il gardera cette simplicité, qui est essentielle en montagne.

L'un des dortoirs du refuge de la Lavey © Radio France - Alain Salomon