La Loire-Atlantique se découvre aussi à pied.

Découvrir La Loire-Atlantique sans prendre la voiture, c'est possible ! Le nouveau topoguide "La Loire-Atlantique... à pied" vient de sortir, en partenariat avec la Fédération française de randonnée et le Département. Au total ce sont 32 itinéraires qui sont proposés.

Alors que l'on s'attend encore à un weekend très chargé sur les routes avec de nouveaux départs et arrivées de vacanciers, voici une idée qui tombe à pic : découvrir la Loire Atlantique uniquement à pied ! Le topoguide "La Loire-Atlantique... à pied" propose dans sa nouvelle édition 32 itinéraires de promenade et de randonnées dont 21 adaptés à la marche nordique. Et les marcheurs n'ont que l'embarras du choix : littoral, marais, bocage, lacs, marais, canaux, vignobles, villes et villages de caractère, tout le monde y trouvera son compte, selon ses envies, ses préférences et son niveau de difficulté. Pierre Billaudel, Président du Comité départemental de randonnée était l'invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi 17 juillet. Il se réjouit lui aussi de cette diversité.

Pierre Billaudel, Président du Comité départemental de randonnée se réjouit de la diversité en Loire-Atlantique. Copier

Un patrimoine architectural riche et varié

Randonner en Loire-Atlantique, c'est aussi s'offrir un voyage dans le temps et l'Histoire. Impossible de ne pas s'arrêter au Château des Ducs de Bretagne à Nantes, impossible de résister au charme de la belle Clisson avec ses ruelles et son château aux airs de Toscane. D'autres préféreront Saint-Nazaire, tournée vers la mer avec sa base sous-marine par exemple, ou encore les remparts de Guérande. Tous ces lieux racontent l'Histoire qui a façonné la Loire-Atlantique au fil des siècles. Et pour les amateurs d'art, Estuaire, le parcours d'art contemporain entre Nantes et Saint-Nazaire vous propose 60 kilomètres de musée à ciel ouvert.

Le topoguide "La Loire Atlantique à pied" est à retrouver dans les librairies ayant un rayon tourisme ainsi que dans les différents offices de tourisme de Loire-Atlantique. Au total ce sont 120 pages avec 32 itinéraires, classés par niveau de difficulté, accompagnés de cartes IGN en couleurs et de nombreuses photos et illustrations. Prix public : 14,90 euros.