La tulipe sauvage, une exception drômoise

Inscrite au livre rouge des espèces menacées et à la liste nationale des espèces protégées. La cueillette, l’arrachage ou la destruction des spécimens sauvages sont interdits. Dans la Drôme, la plante est rare même si elle reste localement abondante dans le bassin de Die.

Présentation dans les grandes lignes

Elle se multiplie par graines mais également par stolons souterrains qui donnent naissance à de nouveaux bulbes. Elle est observée dans les cultures et s’observe plus rarement dans les haies et les talus, elle peut être parfois présente dans les jardins construits sur d’anciennes parcelles.

une plante messicole

Afin de sauvegarder cette espèce emblématique, les acteurs locaux se mobilisent. Un plan de gestion et de protection de la tulipe sauvage a été engagé par la commune de Die, ce plan comporte différentes actions regroupées au sein d’un observatoire de la tulipe sauvage.

Un Plan de gestion durable

Les cultures et pratiques agricoles qui contribuent au maintien des populations importantes sur le Diois doivent être valorisées et partagées.