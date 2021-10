Lainsecq, un village en Forterre

Lainsecq est une commune rurale qui compte un peu plus de 300 habitants et qui se trouve à 50 kilomètres au sud est d’Auxerre, pas très loin des villages de Treigny et Etais la Sauvin.

L’église Saint Martin de Lainsecq

Cette église du 15ième – 16ième siècle a été reconstruite après la guerre de 100 ans. Le portail de style gothique est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.

L'église de Lainsecq © Radio France - Karine Decalf

L’église est surmontée d’un original clocher octogonal qui porte deux cadrans d’horloge. Cette horloge a été offerte à la Commune en 1908 par une riche dame originaire de Lainsecq, surnommée « La Mignonne », surnom donné également à l’horloge. Mais la généreuse donatrice a exigé que seuls deux cadrans, au lieu de quatre, soient installés de manière à ce que deux Conseillers municipaux, en désaccord avec leurs collègues, ne puissent pas voir l’heure depuis leur maison.

L’entreprise Choubard

Depuis 4 générations, l’entreprise Choubard, est spécialisés dans la location d’une large gamme de tentes aux dimensions variables et de divers mobiliers de réception (chaises, tables, chauffage, wc…) pour vos mariages, anniversaires, opérations commerciales, foire, expositions …

Entreprise Choubard © Radio France - Karine Decalf

Nadia Choubard © Radio France - Karine Decalf

Le restaurant « L’escale »

Installée dans l’ancienne halle totalement rénovée, le restaurant l’Escale à Lainsecq vous propose tous les jours un menu varié, une cuisine familiale et faite maison avec des produits frais.

La restaurant "L' Escale" à Lainsecq © Radio France - Karine Decalf

Karine du restaurant l'Escale à Lainsecq © Radio France - Karine Decalf

Karine et Dan, vous propose également régulièrement de découvrir les produits locaux comme la viande limousine de la ferme de Freddy Michaud, ou encore les fromages de la ferme du GAEC Boutaut. Une adresse gourmande à découvrir de toute urgence !

Le champ de foire

Vaste et ombragé de marronniers et de tilleuls, le champ de foire a accueilli pendant des décennies d’importantes foires aux bestiaux. La première foire a été fondée par Louis XI en Mai 1847, Louis XVI en établit 6, puis il s’en est tenu une chaque mois jusque dans les années 1960.

Le champs de Foire de Lainsecq © Radio France - Karine Decalf

Lainsecq comptait de nombreuses et vastes auberges pour accueillir acheteurs et vendeurs venus parfois de loin, et loger les animaux (jusqu’à 300 chevaux et bêtes à corne). Aujourd’hui, seule subsiste la foire de la St-Martin, le dimanche le plus proche du 11 Novembre.

La ferme de Thomas Giblain

Thomas Giblain est un jeune agriculteur qui, après des études, a souhaité reprendre la ferme de son oncle, ferme qui se trouve au hameau de Vaurimbert. Il y cultive en bio des céreales, des légumes et des noix. Vous pouvez le joindre au 03 58 47 12 87

Thomas Giblain © Radio France - Karine Decalf