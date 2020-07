Laroin : à deux pas de Pau, découvrez l'équitation avec Arnaud Pagès de Coorde et "Cheval Détente"

C'est en 2010 qu'Arnaud Pagès de Coorde, prend en main le Centre Equestre Cheval Détente à Laroin, que ces parents avaient monté en 1994. Pas question pour cet ingénieur salarié le matin et moniteur l'après-midi, d'abandonner ce qui fût d’abord d'un centre de promenade à cheval et poney, le long des berges du gave, devenu au fil du temps, Poney Club, affilié à la Fédération Française d'équitation. Il faut dire que durant lesdites promenades, pour adultes et enfants aujourd'hui, on en prend plein les mirettes...

Balade sur la gave - © Copyright Cheval Détente/Laroin

A force de travail, les années passant et les cavaliers en demande d’apprentissage, il a fallu grandir. C'est tout naturellement que le centre de promenade a évolué progressivement pour devenir un centre équestre digne de ce nom. C'est à ce jour une Ecole Française d’Equitation labélisée, pour le plus grand plaisir d'Arnaud, les fondateurs du centre et les deux monitrices Audrey Nicoloso et Eva Hilloulin, venues renforcer l’équipe.

Le centre

Situé à Laroin et posé sur le gave à 10 minutes du centre ville de Pau, il est de fait une destination privilégiée. On y vient bien sûr pour le cheval, mais aussi pour profiter de la sérénité des lieux et/ou se rafraîchir à la buvette à proximité des berges et de la voie verte qui mène à Tarssac. L'établissement est titulaire du Label Qualité de la Fédération Française d’Equitation, au sein duquel trois moniteurs diplômés encadrent les cavaliers, leur assurant une progression adaptée. Si Cheval Détente est aujourd'hui un centre à part entière, il s'est bâti pierre par pierre et on y trouve tous les équipements nécessaires au label qualité :

20 box à chevaux

15 stalles poneys

Stabulation shetlands

2 selleries

1 manège couvert de 18m x 30m, éclairé

1 carrière en sable Lastik de 25m x 65m, éclairée

Carrière du centre Cheval Détente - © Copyright Cheval Détente/Laroin

Cheval Détente, centre équestre Pau-Laroin et poney club, est affilié à la Fédération Française d'équitation

Les chevaux

Amour de cheval - © Copyright Cheval Détente/Laroin

Les activités

Initiation pour les plus jeunes dès 3 ans

Séances d'une heure pour tous les niveaux

Stages vacances accessibles dès 5 ans

Stages de perfectionnement

Sorties en compétition

Et comme pour toute activité, l'avenir passe par les enfants, les concours de saut d'obstacles aussi :

Là-dessus, on parie qu'avec Cheval Détente, Arnaud Pagès de Coorde et son équipe, vous verrez aussi la vie en rose !

Les polos Cheval Détente - © Copyright Cheval Détente/Laroin

Pour tout contact cliquez ici, ou téléphonez au 05.59.83.09.84 - Belle promenade.