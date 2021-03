Le bois de Païolive, un site d'intérêt européen pour les mousses au sens large

Avec plus de 310 espèces récemment identifiées, ce haut lieu de la naturalité est l'un des plus riche de France en nombre de bryophytes (groupe végétal qui regroupe les mousses, les hépatiques et les anthocérotes). Ces plantes sont les ancêtres de toutes les plantes terrestres et occupent une grande diversité. d'habitats.

ces végétaux servent de niche pour la plupart des insectes du bois de Païolive

