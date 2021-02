Le Canal du Midi : sensibilisation des pitchous

Voies navigables de France s’associe au groupe MGEN et à Réseau Canopé pour sensibiliser les élèves des classes maternelles et primaires de la Région Occitanie à l’histoire du canal du Midi et à son devenir. Explication dans La Vie Tranquille sur France Bleu Occitanie.

Des valises pédagogiques sont proposées en classe avec pour objectif de faire prendre conscience aux enfants de la nécessité de préserver l’environnement et le patrimoine territorial. Franck Grosshans, directeur territorial adjoint de ce réseau Canopé est au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot ce lundi 22 février à 9h30.

Des valises pédagogiques ?

Construit sous le règne de Louis XIV par PierrePaul Riquet, le canal du Midi est l’une des réalisations les plus extraordinaires du génie civil de l’ère moderne par l’ingéniosité de son système d’alimentation en eau d’abord, son envergure ensuite, et enfin l’ampleur des travaux réalisés en 15 ans seulement (1666 – 1681). Avec ses 360 km de canaux et de rigoles, il est l’un des plus anciens canaux encore en fonctionnement en Europe. Depuis 1996, l’inscription par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité confère au canal du Midi une valeur universelle exceptionnelle. Le chancre coloré est une maladie provoquée par un champignon microscopique qui s’attaque exclusivement aux platanes : il bloque ses canaux de sève et peut le tuer en seulement quelques mois. Sa propagation est principalement due aux activités humaines. Le long du canal, l’épidémie est favorisée par l’eau et les bateaux qui multiplient les blessures aux racines lors des amarrages. Il n’existe malheureusement aucun traitement préventif ou curatif. La seule solution pour l’endiguer est d’abattre et brûler les arbres touchés et replanter de nouvelles essences résistantes au chancre coloré, sélectionnées pour leur hauteur de tige et leur capacité d’ombrage (chêne chevelu, micocoulier, érable plane, tilleul à petites et grandes feuilles, charme houblon et peuplier blanc).

Le projet de replantation du canal du midi

Voies navigables de France a lancé un projet paysagé et patrimonial à la hauteur du défi de son inventeur. Ce modèle de travail repose sur une diversité de financements qui était déjà d’actualité au XVIIème siècle quand, Riquet luimême, avec ses fonds propres, a lancé la construction du canal avec la Trésorerie Royale et la Province du Languedoc. Aujourd’hui, le modèle de financement cherche à reproduire ce montage en associant VNF, des mécènes et les collectivités pour un coût total évalué à 220 millions € sur 20 ans.

La malette

À pied, en courant, à vélo ou encore en bateau, ce ne sont pas moins de 1500 000 riverains et touristes qui profitent chaque année de la beauté du canal du Midi et de son ombrage naturel. Il est ainsi synonyme de balades en famille et est donc sans nul doute apprécié par le jeune public. Afin de faire découvrir son histoire aux plus jeunes, VNF et Réseau Canopé, en partenariat avec le groupe MGEN, ont créé une valise pédagogique composée de divers documents sur le canal du Midi. Chaque mallette contient un livret d’accompagnement qui propose plusieurs séances autour de deux problématiques : l’éducation au développement durable et la découverte d’un monument historique. 8 valises sont mises à disposition dans les trois départements d’Occitanie traversés par le cours d’eau : 3 en Haute-Garonne, 2 dans l’Aude et 3 dans l’Hérault.

Sauvons le canal du midi

Réseau Canopé est un établissement public sous tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale qui a pour missions la création de ressources et l’accompagnement pédagogique à destination des enseignants. Chaque région possède sa propre direction territoriale et chaque département son centre départemental appelé « Atelier Canopé ».