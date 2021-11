La vallée de la Vanne se situe à l’est de la commune de Sens. La Vanne est la rivière qui matérialise la frontière naturelle nord du Pays d’Othe. Elle alimente encore aujourd’hui, et depuis 1867, la ville de Paris en eaux potables.

Le charme de la vallée de la Vanne ou les communes de Chigy, Les Sièges et Vareilles

Les Sièges : le fossé circulaire

Le fossé qui entoure la commune des Sièges, est un fossé circulaire défensif creusé au Moyen Age pour protéger la commune. Il était creusé aux pieds de fortifications et il était rempli d’eau et de ronces. La région fut lourdement impactée par la guerre de 100 ans ainsi que par les guerres de religion.

Le fossé circulaire - les Sièges © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte les fossés de la commune des Sièges Copier

Chigy : Le bar du moulin

Au cœur du village de Chigy, Valérie et Vincent vous accueille au « Bar du Moulin ». *

Le bar du Moulin à Chigy © Radio France - Karine Decalf

Tournage France Bleu Auxerre au Bar du Moulin à Chigy © Radio France - Karine Decalf

Un charmant café de Pays qui vous propose le midi , un menu de vraie cuisine à 14 euros comprenant, entrée, plat, fromage et dessert.

Rencontre avec Valérie et Vincent au Bar du Moulin à Chigy Copier

Chigy : Les sources de la Vanne

Depuis le 19ième siècle, les sources de la Vanne située à Chigy, alimentent en eau la ville de Paris.

Usine d'élévation de Chigy © Radio France - Karine Decalf

Lavoir à linge et lavoir à bestiaux de Chigy © Radio France - Karine Decalf

En dédommagement, la Ville de Paris proposa d'améliorer le cadre de vie des habitants de la commune en construisant un lavoir à linge et un lavoir à moutons.

Béatrice Kerfa nous raconte les sources de la Vanne. Copier

Vareilles : Le maquis de Vareilles

Depuis 2006, le Maquis de Vareilles, Art-Broc-Café, est un café de pays situé dans la commune de Vareilles. Dans ce bistrot pas comme les autres, Christine et Lionel vous proposent également une librairie et une épicerie de produits locaux et équitables .

Christine du Maquis de Vareilles © Radio France - Karine Decalf

Le maquis de Vareilles © Radio France - Karine Decalf

Tout au long de l’année, le Maquis de Vareilles vous propose également des concerts, des rencontres, des expositions et des rendez-vous réguliers livres, jeux, goguettes, etc…..

Rencontre avec Christine du Maquis de Vareilles Copier

Les Sièges : La ferme du Chaudron

A La ferme du Chaudron aux Sièges, Sébastien Meunier est éleveurs de porc bio. Il vend en direct la viande et la charcuterie de ses porcs et depuis peu les salaisons.

Sébastien Meunier, la Ferme du Chaudron © Radio France - Karine Decalf

Le hâloir de la ferme du Chaudron © Radio France - Karine Decalf

Ses produits sont en vente, entre autre, à la ferme et à la boutique « Le court circuit 89 » à Villeneuve sur Yonne