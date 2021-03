Le Chatus est un cépage qui s'épanouit au cœur du Parc des Monts d'Ardèche

Géologie, terroir et aventure humaine

Au cœur du Géopark UNESCO , reconnu pour son patrimoine géologique, le Chatus est l’une des productions emblématiques de ce site, un cépage oublié, cultivé par l’homme sur des terrasses en pierres sèches, Nicolas KLEE est chargé de mission tourisme et Géopark UNESCO au Parc naturel régional des monts d'Ardèche et nous en dit plus ci-dessous.

sur ce secteur du Piémont Cévenol, le Chatus a trouvé le terroir le plus favorable à son expression

Un lien pour aller plus loin : Le Chatus et le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

Le Chatus à la radio

